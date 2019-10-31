Рита Дакота засветила полуобнаженную грудь

Звезда выложила два кадра на личной странице в "Инстаграм". Бывшая супруга Влада Соколовского запечатлена в красном кружевном белье и черных джинсах с высокой посадкой. Поверх бюстгальтера светская дива накинула куртку-бомбер в мужском стиле.
"Пацанское бунтарство вперемешку с женственной слабостью", – отметила Рита.
Дакота призналась, что в свои 29 лет она до сих пор не может понять, кем является на самом деле. По ее словам, в ней слишком много контрастов: сильное и слабое, темное и светлое, счастливое и несчастное.
Исполнительница утверждает, что в последнее время эти мысли все больше гложут ее. Но чем больше она копается в этом, тем сильнее путается.
"Экзистенциальный кризис, так вот ты какой...", – резюмировала знаменитость.
Тем временем поклонники стали активно заваливать певицу всевозможными комплиментами. "Прекрасная! Этот пронзающий взгляд😍", "Шикарные снимки", "Ты – солнце! А все остальное – мишура❤️", "Великолепная красотка", "Рита, это ты? Совсем другая. Очень красиво", "Космическая", "Как ты похудела. Надо тебя кормить, а человек ты прекрасный!" – написали восторженные фанаты.
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