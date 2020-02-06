Яна Рудковская предстала на людях в нелепом виде

Знаменитость позволила себе полакомиться круассанами за столом с подругой и любимым дизайнером Натальей Якимчик в отеле Санкт-Петербурга. Фото со встречи Яна Рудковская разместила в своем микроблоге в соцсети.
Жена фигуриста Евгения Плющенко приехала в Северную столицу без супруга и сына, чтобы увидеться с приятельницами и посетить ряд светских мероприятий. Она уже побывала на ужине известного модного дома и посетила Михайловский театр, сообщает Teleprogramma.pro.
Светская львица опубликовала традиционное фото с завтраком из отеля. Она предстала в футболке и с банным полотенцем на голове. В таком нелепом для звезды виде она позировала без макияжа и укладки, держа в руках круассан.
Некоторые поклонники восхитились природной красотой Яны Рудковской. Они заметили, что в 45 лет у нее нет ни одной морщинки. "Леди в домашнем", "Ну… живут же люди! Отлично дня и настроения", "Вы изменились, очень хорошо выглядите", "Вы такие молодые и красивые!" – прокомментировали пост фолловеры.
Отметим, что продюсер тщательно ухаживает за собой. Яна Рудковская неоднократно рассказывала, что окончила Алтайский государственный медицинский университет по специальности "врач-дерматовенеролог". Кому, как ни ей, знать секреты красоты. Однако хейтеры неизменно находят, за что покритиковать звезду. Чаще всего знаменитости достается за стиль одежды.
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