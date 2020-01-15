"Скоммуниздил и в кусты": Рудковская грозит Авербуху судом за воровство

Илья Авербух использовал хит певца в своем спектакле. Яна Рудковская пришла от этого в бешенство. Она не стала церемониться и пригрозила тренеру судом.
"Обожаю такие моменты! В принципе, на этом можно было тему и закрыть, если бы правильный и честный Илья извинился перед нами за то, что без каких-либо договоренностей и документов и тем более без разрешения поставил номер на принадлежавший нам по правам с Димой Биланом небезызвестный трек "Держи" на своем декабрьском шоу. Скоммуниздил и в кусты. Да так, что сам Первый канал не в курсе происходящего!" — возмутилась Рудковская.
Не дождавшись ответа Авербуха, светская львица приступила к решительным действиям. "Я это не прощаю, знайте! Штраф, говорят, за такое безобразие – до пяти миллионов рублей", - заявила Яна. По словам продюсера, они с Биланом больше месяца ждали от хореографа извинений, но их так и не последовало.
Жена фигуриста Евгения Плющенко предположила, что спортсмен очень богат, и ему проще заплатить, чем извиниться перед правообладателями. "Мы, в принципе, не против. Как говорится, лишняя копеечка никому не помешает. Сэкономили на фигуристах – отдали за чужой несогласованный раскрученный контент!" – негодует Яна Рудковская.
Ранее продюсер заявила, что Авербух мало платит своим артистам – титулованные спортсмены получают около 150 тысяч рублей за выступление. Конкретно речь шла о Евгении Медведевой. Хореограф опроверг слова Яной Рудковской.
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