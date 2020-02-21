Плющенко резко отозвался по поводу любовницы

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко решил высказаться по поводу слухов о появившейся у него любовнице из Санкт-Петербурга.

В конце 2019 года СМИ активно писали о том, что у Яны Рудковской, супруги фигуристка, появилась конкурентка и живет она в северной столице. Однако Евгений уверен – все новости носят заказной характер. Он пообещал выяснить, кто распространяет такие слухи.

Плющенко также добавил, что журналистов в последнее время "несет не в ту сторону". Ему даже пришлось нанять адвокатов, чтобы оформить судебный иск за клевету.

"Вот мне постоянно рисуют какую-то любовницу в Петербурге, то с певицей некой у меня роман. Я уже привык к этому, через это много раз проходил", – сказал фигурист.

Олимпийский чемпион также вспомнил о недавнем споре с тренером Этери Тутберидзе, который произошел из-за Алины Загитовой. Тогда наставница фигуристки обвинила коллегу в том, что он хотел переманить ее подопечную. Сейчас Плющенко уверен – этот спор необходимо было решать по-другому и не придавать огласке. Яна Рудковская решила заступиться за супруга и напомнить о его спокойном характере. Однако выдержку чемпион сохраняет лишь тогда, когда его не трогают.