"Голодаю четыре дня": Дакота пошла на крайние меры

Рита Дакота в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта рассказала, что проходит процедуру "очищающего" голодания. Она полностью отказалась от еды.

Девушка призналась, что пьет только воду с лаймом и ничего не ест с 9 февраля. В планах продержаться еще два дня. Как заверяет артистка, пока она отмечает только положительную динамику в своем состоянии: стала просыпать на рассвете без будильника и чувствует прилив энергии. Правда, в следующем "Сторис" рассказала, что "голод ее страшно тупит". Стоит отметить, что подобные "чистки" необходимо проводить под контролем специалиста, иначе это не даст результата, а также может навредить здоровью.

Кстати, недавно Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию год назад. На откровение артистка решилась, чтобы убедить других женщин не переживать из-за лишних килограммов после рождения ребенка. По мнению девушки, нужно дать организму восстановиться самостоятельно, ведь беременность – серьезный стресс для тела.

Рита рассказала, что пошла на такую меру из-за контракта с брендом нижнего белья, который обязывал ее быть в форме. У молодой матери не получалось сбросить вес естественным путем, потому что она находилась в депрессии после предательства мужа, который начал ей изменять еще до рождения дочери. Последней каплей, отметила Дакота, было то, что Влад Соколовский после развода начал встречаться с фитнес-моделью.