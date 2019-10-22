Дакота прослезилась после слухов о лесбийском романе

В "Сторис" личного "Инстаграм" знаменитость рассказала, что ее обвинили в любовной связи с блогером Еленой Блиновской. Якобы в Сети появились публикации, обличающие их лесбийские отношения. На днях девушки вместе появились на светском мероприятии. Дакота и Блиновская держались за руки.
Рита призналась, что прочитав эту новость, хохотала до слез. Артистка отметила, что разбираться с теми, кто распространяет о ней ложь, она не будет. Певица призвала игнорировать сплетни о ней в Сети.
"С одной стороны, это очень смешно. А с другой… Мне хочется обратиться к своему фан-клубу – все, что про меня говорят в Интернете – вранье. Все, за исключением тех передач, где я сижу в кадре и говорю своим ртом. Разумеется, с Маратом Сафиным я была не знакома. С Леной Блиновой мы тоже не встречаемся, я не являюсь матерью ни одного из ее детей. С ней мы не спим!" - сказала Рита Дакота.
Напомним, ранее артистке приписывали роман с теннисистом Маратом Сафиным. На странице журналиста Юрия Дудя Рита Дакота имела неосторожность в шутку написать комментарий: "Марат – мужчина моей мечты". Желтая пресса зацепилась за эту фразу и наплодила сплетен.
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