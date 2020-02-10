Как живет 75-летняя Раиса Рязанова после скоропостижной смерти единственного сына

Данила Перов служил в театре "Содружество актеров Таганки". Душа компании, заводила, отличный артист – в коллективе он был на вес золота. Его скоропостижная смерть стала для коллег шоком. "В три часа ночи почувствовал себя плохо, его стало знобить. Он выпил чай с лимоном..." – рассказала его коллега актриса Марина Куделинская. – Он позвонил в скорую помощь. Скорая ехала десять минут, а он умер за семь – оторвался тромб, это же такая непредсказуемая вещь".
Невестка и внук долго не знали, как сообщить Рязановой страшную новость. Ведь совсем недавно она всем хвасталась, как трогательно сын поздравил ее с юбилеем, как помогает в огороде – души в нем не чаяла, как и любая мать.
Раиса Рязанова очень тяжело переживает уход из жизни своего ребенка. На церемонии прощания черная от горя, она едва могла стоять на ногах. Безутешная актриса задыхалась от рыданий и горстями пила успокоительное, в то время как ее внук и невестка обмахивали артистку веером. К ней подходили коллеги Данилы, говорили слова утешения и поддержки, но разве могут они заглушить боль....
Сегодня она, по словам близких, несмотря на собственный почтенный возраст, сырую погоду и расстояние, несколько раз в неделю приезжает на отдаленное Троекуровское кладбище, где похоронили Данилу Перова. Она так надеялась в конце зимы увидеть сына на сцене в премьерном спектакле, который был уже на выпуске. А вместо этого теперь перед Рязановой страшный холм могильной земли да черные вороны вокруг... Говорят, что скорая помощь сегодня все чаще приезжает к Рязановой – болит сердце.
Напомним, Данила Перов в 1992 году окончил школу-студию МХАТ. Актер снялся в таких сериалах, как "Отель "Элеон", "Универ" и "Марш Турецкого".
Популярные темы форума
Отказался встречаться с жирной
Обслуживающий персонал в России это жесть.
У меня нет машины ,мне ехать на работу надо маршрутка
СССР когда слрмали ,я думала,что после 90-<цензура>,Россия вернётся на уровень другой
Хочу бросить с детьми жену
Малахов собирает грязь
90%Россиян поддержали поправки в конституции,вообше только ,что услышала ,от вас.
Я хочу любви
плохо стоит
Соседи громко ругаются