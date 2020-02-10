Как живет 75-летняя Раиса Рязанова после скоропостижной смерти единственного сына

На актрису Раису Рязанову страшно смотреть – она словно почернела от горя. Ведь в конце января звезда фильма "Москва слезам не верит" похоронила единственного сына. Для любой матери это тяжелое испытание.

Данила Перов служил в театре "Содружество актеров Таганки". Душа компании, заводила, отличный артист – в коллективе он был на вес золота. Его скоропостижная смерть стала для коллег шоком. "В три часа ночи почувствовал себя плохо, его стало знобить. Он выпил чай с лимоном..." – рассказала его коллега актриса Марина Куделинская. – Он позвонил в скорую помощь. Скорая ехала десять минут, а он умер за семь – оторвался тромб, это же такая непредсказуемая вещь".

Невестка и внук долго не знали, как сообщить Рязановой страшную новость. Ведь совсем недавно она всем хвасталась, как трогательно сын поздравил ее с юбилеем, как помогает в огороде – души в нем не чаяла, как и любая мать.

Раиса Рязанова очень тяжело переживает уход из жизни своего ребенка. На церемонии прощания черная от горя, она едва могла стоять на ногах. Безутешная актриса задыхалась от рыданий и горстями пила успокоительное, в то время как ее внук и невестка обмахивали артистку веером. К ней подходили коллеги Данилы, говорили слова утешения и поддержки, но разве могут они заглушить боль....

Сегодня она, по словам близких, несмотря на собственный почтенный возраст, сырую погоду и расстояние, несколько раз в неделю приезжает на отдаленное Троекуровское кладбище, где похоронили Данилу Перова. Она так надеялась в конце зимы увидеть сына на сцене в премьерном спектакле, который был уже на выпуске. А вместо этого теперь перед Рязановой страшный холм могильной земли да черные вороны вокруг... Говорят, что скорая помощь сегодня все чаще приезжает к Рязановой – болит сердце.

Напомним, Данила Перов в 1992 году окончил школу-студию МХАТ. Актер снялся в таких сериалах, как "Отель "Элеон", "Универ" и "Марш Турецкого".