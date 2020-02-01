Дарья Мороз восхитила Ксению Собчак эротическим танцем с раздеванием

Артистка вышла на сцену в темно-серебристом мини-платье с запахом и стала двигаться под песню "Моя душа рваная" в исполнении Сабины Ахмедовой. Неожиданно экс-супруга режиссера Константина Богомолова скинула туфли на шпильке и швырнула их в сторону, продолжив танцевать босиком.
Многих удивил горячий выход Дарьи Мороз. Ее бывший муж и его нынешняя жена Ксения Собчак остались довольны номером актрисы. Видео танца появилось в инстаграм-аккаунте одной из зрительниц.
Ряд пользователей соцсети сравнили танец Дарьи Мороз с эпатажным выступлением журналистки на свадьбе с режиссером. Примечательно, что после развода с Богомоловым 36-летняя актриса часто делится откровенными снимками в соцсети.
Напомним, в настоящее время Дарья Мороз не замужем. Она воспитывает дочь от Константина Богомолова – Анну. Режиссер также участвует в воспитании девочки. Зимние каникулы он и дочь провели на горнолыжном курорте вместе с Ксенией Собчак и ее сыном Платоном.
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