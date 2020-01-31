"Копия мать": дочь Богомолова поразила Сеть своей красотой

Константин Богомолов опубликовал новый снимок с дочерью. Пользователи увидели в девятилетней девочке поразительное сходство с Дарьей Мороз.

Режиссер поделился в "Инстаграм" фотографией с Анной, общим ребенком от брака с актрисой Дарьей Мороз. Поклонники оставили множество комплиментов семейному портрету.

"Копия мама, очень милая девочка", "Похожа на мать", " Как на маму то похожа, копия", – написали интернет-пользователи. Некоторые увидели в наследнице актерской династии черты другой родственницы. "Маленькая копия Марины Левтовой! Папиного нет ни грамма!", "Маленькая Марина Левтова", – сравнили фолловеры ребенка с мамой Дарьи, тоже известной актрисой, которая погибла в феврале 2000 года.

Правда, не все сошлись во мнении о том, что Аня пошла в родню по женской линии: "Папина дочка", "Девочка очень классная! Папина доченька – пусть будет очень счастлива".



Девочка после развода родителей постоянно живет с матерью, но Константин полноценно участвует в воспитании малышки. Например, зимние каникулы Анна с папой провели на горнолыжном курорте вместе с его новой женой Ксенией Собчак и ее сыном Платоном.