"Для плоских поверхностей": любовник высмеял грудь Бузовой

Ольга Бузова не обладает пышными формами, но из-за этого не комплексует. А вот ее возлюбленный, видимо, решил спровоцировать звезду на скандал. Доказательством этому сложит видеоролик, которым блогер поделился в своем инстаграм-аккаунте.
На кадрах видно, как звездная пара наводит в доме порядок. Давид Манукян брызгает чистящим средством на грудь Ольге Бузовой, сообщая, что оно создано для плоских поверхностей.
Ведущая "Дома-2" не осталась в долгу и сделала то же самое, направив флакон в область ширинки возлюбленного. "Говорят, что после этого случая Даву никто не видел", – прокомментировала видео Ольга Бузова.
Ролик вызвал дружный смех и восторг у фолловеров. Они попросили Манукяна выкладывать побольше таких видео. "Самоирония – уровень Бог", "Не помогло?", – решили сострить пользователи соцсети.
Напомним, ранее рэпер поделился планами на праздники. Он заявил, что увезет Ольгу Бузову из России. Пара отправится отдыхать. "На Новый год мы улетаем на Мальдивы", – поделился Давид Манукян. Музыкант добавил, что они обязательно будут пить шампанское и загадывать желания под бой курантов. "Надеюсь, они все сбудутся", – отметил жених звезды.
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