Бузова мечтает жить на шоу "Дом-2"

Ольга Бузова посвятила проекту "Дом-2" почти половину жизни. Сначала девушка была участницей шоу, а затем стала его ведущей. Последнее время артистка часто жалуется на усталость, вероятно, поэтому мечтает жить поближе к работе.

В личном блоге телезвезда поделилась, что в декабре на телестройку придет много новых участников. Из-за этого съемок стало значительно больше, и почти все время артистка проводит на площадке. Певица заявила, что была бы не против снова жить в периметре "Дом-2", чтобы меньше времени тратить на дорогу на работу.

"В принципе, отсюда можно даже не уезжать. Может быть, здесь мне какой-то домик любимый телепроект организует или канал ТНТ?" – уточнила Ольга Бузова. Правда, потом телеведущая поправила сама себя, отметив, что ей нужен не "какой-то" домик, а, вероятно, большой и красивый.

Напомним, ранее звезда призналась, что ей становится тяжело выходить в эфиры с шоу "Дом-2", так как в любой момент общение с участниками может перерасти в скандал. Впрочем, Ольга Бузова и в этих ситуациях не теряет оптимизма, надеясь решить все конфликты мирно.

Стоит отметить, что несколько дней назад появилась информация о том, что роман телеведущей и Давида Манукяна – пиар-акция. Об этом рассказала бывшая участница телестройки Алена Рапунцель. Блогер отметила, что уверена в этом на сто процентов, так как получила сведения из достоверного источника. Правда, своих "агентов" девушка сдавать не стала.