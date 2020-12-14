Бузова мечтает жить на шоу "Дом-2"

В личном блоге телезвезда поделилась, что в декабре на телестройку придет много новых участников. Из-за этого съемок стало значительно больше, и почти все время артистка проводит на площадке. Певица заявила, что была бы не против снова жить в периметре "Дом-2", чтобы меньше времени тратить на дорогу на работу.
"В принципе, отсюда можно даже не уезжать. Может быть, здесь мне какой-то домик любимый телепроект организует или канал ТНТ?" – уточнила Ольга Бузова. Правда, потом телеведущая поправила сама себя, отметив, что ей нужен не "какой-то" домик, а, вероятно, большой и красивый.
Напомним, ранее звезда призналась, что ей становится тяжело выходить в эфиры с шоу "Дом-2", так как в любой момент общение с участниками может перерасти в скандал. Впрочем, Ольга Бузова и в этих ситуациях не теряет оптимизма, надеясь решить все конфликты мирно.
Стоит отметить, что несколько дней назад появилась информация о том, что роман телеведущей и Давида Манукяна – пиар-акция. Об этом рассказала бывшая участница телестройки Алена Рапунцель. Блогер отметила, что уверена в этом на сто процентов, так как получила сведения из достоверного источника. Правда, своих "агентов" девушка сдавать не стала.
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