"Подарите ей губозакатку": Бузова попросила у Деда Мороза "Майбах" и шубу из рыси

Четыре дня назад прошел новогодний концерт "Музыка Первого". Основной фишкой праздника стал белый дресс-код. Около сотни артистов исполнили свои хиты и рассказали о том, что попросили у Деда Мороза в этом году. Ольга Бузова затмила всех.

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