"Подарите ей губозакатку": Бузова попросила у Деда Мороза "Майбах" и шубу из рыси

На вопрос о том, что певица хочет получить на праздник, она ответила четко и ясно: "Я хочу "Майбах" и шубу из рыси, ну ладно, можно из соболя". Однако потом добавила, что у нее есть еще одна мечта. Дива также хочет сохранить свою форму, так как предстоящие выходные дни очень расслабляют. "Ну ладно – салатик, ну ладно – бутербродик, ну не пропадать же", – прокомментировала она.
Благодаря тренировкам к шоу "Ледниковый период" фигура певицы, действительно, невероятно трансформировалась, но под угрозой оказалось здоровье звезды. "Я сегодня впервые для вас на каблуках. Занималась фигурным катанием, и у меня жуть что творилось с ногами. Каблуки забыла", – поделилась она, сообщив, что только начинает приходить в себя.
Избранник певицы исполнитель Дава также вышел в свет. Он был одет в кипенно-белый костюм бренда Versace и похвастался своими новостями. "Я купил тачку, о которой давно мечтал! Накопил, наконец-то, понимаете!" – поделился он радостью.
"Вот я сегодня спел песню "Черный бумер",
и самая дорогая покупка у меня в этом году – черный бумер", – рассказал певец. Теперь всех волнует лишь один
вопрос: хватит ли накопленной Давой внушительной суммы еще и на "Майбах" для возлюбленной?
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