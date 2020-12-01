Бабка в гроб вгоняет: новое горе в семье умершего от СПИДа актера Числова

Актер Александр Числов умер от СПИДа 29 августа 2019 года на 55 году жизни. С тех пор его родственники на ножах – мать "короля эпизода" судится с его племянницей за квартиру. И делает, кажется, все, чтобы сжить ее со свету.



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