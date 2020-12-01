Бабка в гроб вгоняет: новое горе в семье умершего от СПИДа актера Числова

"18 ноября состоялся очередной суд по делу Саши Числова, его племянницы Светланы Андриановой и матери, рассматривалась апелляционная жалоба, – сообщил "Дни.ру" друг актера Сергей Дворцов. – Света настолько, видимо, уже устала от всех нападок, что ей сегодня стало плохо, скорая только что увезла в больницу с сердечным приступом. Состояние очень тяжелое".
Светлана полагает, что родные Числова пытаются ее загнать в гроб вслед за дядей. "Она мне прислала сообщение, в котором пожаловалась на самочувствие, – рассказал Дворцов. – Она пишет: "Наверное, снова бабка или жена брата колдуют. В прошлом году они уже "баловались" с могильной землей. Боюсь умереть. Мне совсем плохо".
Напомним, трехкомнатная квартира актера в Москве близ метро "Алтуфьево" досталась его племяннице Светлане Адриановой – женщина купила ее у актера на законных основаниях. А пожилая мама покойного артиста подала в суд на девушку – просила признать сделку недействительной. Мол, сама является наследником первой очереди, и недвижимость должна была достаться ей.
Светлану очень обижает тот факт, что бабушка чуть ли не обвиняет ее в мошенничестве. Она хотела бы мирного решения, ведь Валентина Александровна ей – родной человек.
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