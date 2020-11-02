"В группе риска": бывшая жена бросилась к сраженному недугом Краско

90-летний Иван Краско лечится от коронавируса. Узнав об этом, 30-летняя Наталья Шевель вернулась из Израиля в Санкт-Петербург, где живет ее экс-супруг.

Бывшая избранница отметила, что соблюдает карантин, положенный после прибытия в Россию из другой страны. Она рассказала, что живет одна, а зарабатывает написанием портретов на заказ. Кроме того, девушка готовит к выпуску свою третью книгу. Там будут стихи о любви и философские размышления.

В Россию Наталья Шевель прилетела ненадолго, чтобы закончить личные дела и увидеться с Иваном Краско. Она считает, что пересечься с бывшим мужем они смогут в ближайшее время. Девушка уже звонила актеру и интересовалась его здоровьем.

Шевель призналась, что сначала не поверила, что у звезды театра и кино коронавирус. Но потом, узнав, что это правда, запереживала. "Человек ведь в почтенном возрасте. В группе риска. Но он молодец. Бодрости духа не теряет", – поделилась Наталья.

По словам девушки, с Иваном Краско они сейчас в нормальных человеческих отношениях. К тому же, артист живет со своей бывшей женой Натальей Вяль, так что, о нем есть, кому позаботиться. В свою очередь Иван Краско признался, что новые любовные отношения ему больше не нужны.

Как писали "Дни.ру", советский актер настроен весьма оптимистично. Пока он только планирует бросить курить и заняться профилактикой своего здоровья. Иван Краско рассказал, что уже долгое время пытается отказаться от вредной привычки, но жизненные обстоятельства мешают ему это сделать.