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Шоу-бизнес

"В группе риска": бывшая жена бросилась к сраженному недугом Краско

Иван Краско. Фото:Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
90-летний Иван Краско лечится от коронавируса. Узнав об этом, 30-летняя Наталья Шевель вернулась из Израиля в Санкт-Петербург, где живет ее экс-супруг.
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Бывшая избранница отметила, что соблюдает карантин, положенный после прибытия в Россию из другой страны. Она рассказала, что живет одна, а зарабатывает написанием портретов на заказ. Кроме того, девушка готовит к выпуску свою третью книгу. Там будут стихи о любви и философские размышления.

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 Иван Иванович Краско

Иван Иванович Краско актер

В Россию Наталья Шевель прилетела ненадолго, чтобы закончить личные дела и увидеться с Иваном Краско. Она считает, что пересечься с бывшим мужем они смогут в ближайшее время. Девушка уже звонила актеру и интересовалась его здоровьем.

Шевель призналась, что сначала не поверила, что у звезды театра и кино коронавирус. Но потом, узнав, что это правда, запереживала. "Человек ведь в почтенном возрасте. В группе риска. Но он молодец. Бодрости духа не теряет", – поделилась Наталья.

По словам девушки, с Иваном Краско они сейчас в нормальных человеческих отношениях. К тому же, артист живет со своей бывшей женой Натальей Вяль, так что, о нем есть, кому позаботиться. В свою очередь Иван Краско признался, что новые любовные отношения ему больше не нужны.

Как писали "Дни.ру", советский актер настроен весьма оптимистично. Пока он только планирует бросить курить и заняться профилактикой своего здоровья. Иван Краско рассказал, что уже долгое время пытается отказаться от вредной привычки, но жизненные обстоятельства мешают ему это сделать.

Автор: 2 ноября 2020, 18:04 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

87-летний Иван Краско пришел на голосование с бывшей женой

комментарии

Ответить:

Ирина Геннадьевна
Ответить
Помогите пожалуйста! На прошлой неделе скончался мой супруг-инвалид, а я сейчас осталась с двумя маленькими детьми на руках. Дома совсем нет денег, нет еды и не во что одеть детей сейчас, когда сильно похолодало. Родственников у нас нет. Прошу всех неравнодушных о помощи! У меня есть карта Сбера 2202 2019 0902 8082 (Ирина Геннадьевна). Даже сто рублей на хлеб и макароны будут неоценимой поддержкой с вашей стороны. Заранее cпасибо всем, и храни вас Бог!
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