"Это не в моих силах": заболевший коронавирусом 90-летний Краско отказался от госпитализации

Причина, по которой российский и советский артист Иван Краско решил не ехать в больницу, проста – нет денег на отдельную палату. Актер признался, что в нынешние непростые для артистов времена дополнительных источников дохода у звезд попросту нет, а платить более четырех тысяч в сутки за проживание в отдельной палате госпиталя он не считает необходимым. Хотя в его возрасте болеть коронавирусом очень опасно.
"Четыре с половиной тысячи рублей в день отдавать за отдельную палату в больнице – это пока что не в моих силах", – сказал актер.
Актер решил, что дома стены лечат. Рядом с ним находятся его родственники, в том числе и супруга Наталья, которые обеспечивают круглосуточный уход, пишет ФАН.
Ранее сообщалось, что Иван Краско мог заразиться коронавирусом в театре. А значит, заболел он не один. Он поведал журналистам, что мог подхватить инфекцию в Академическом драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской.
Напомним, в конце сентября Иван Краско в компании знаменитых приятелей и близких отметил свой юбилей в центре Петербурга в ресторане. На мероприятии были Юрий Гальцев, Андрей Федорцов, Сергей Лосев, Максим Леонидов. А вот бывшие жены не пришли на банкет, хоть актер их и очень ждал.
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