У актера Ивана Краско отказала почти половина лёгких: Врачи запаниковали

Иван Краско стал жертвой коронавируса. Еще в конце сентября 90-летний актер узнал о страшном диагнозе и сразу же обратился за медицинской помощью. Однако положение звезды кинофильма "Тарас Бульба" с каждым днем только ухудшается.

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