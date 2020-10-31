У актера Ивана Краско отказала почти половина лёгких: Врачи запаниковали

Врачи оценивают состояние Ивана Краско как "стабильно тяжелое". После своего 90-го дня рождения актер попал в больницу с подозрением на пневмонию. Мужчина в тот же день сдал все анализы, чтобы отбросить сопутствующие заболевания.
Известно, что диагноз Краско подтвердился. Более того, медицинские работники добавили, что актер успел заразиться коноравирусной инфекцией. По словам специалистов, в случае с народным артистом немедленная госпитализации была просто необходима. Сам же Краско решил не рисковать здоровьем и остался дома.
Сейчас за мужчиной ухаживает любящая супруга. Забота и теплота близких не спасают легкие артиста от поражения.
"Сделали рентген и обнаружили, что 45% легких у меня поражены. Врачи запаниковали, все запричитали. А я говорю: "Вы поживите с моё, еще не такое будет поражение", – подметил Краско.
Стоит отметить, что советский актер настроен весьма оптимистично. Пока он только планирует бросить курить и заняться профилактикой своего здоровья. Иван признается, что уже долгое время пытается отказаться от вредной привычки, но жизненные обстоятельства мешают ему это сделать.
Супруга Краско заверила, что ее возлюбленный уже идет на поправку. По словам Натальи Николаевны, у него отменное здоровье и залечивать его не нужно.
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