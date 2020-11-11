"Позор!": Маркл и принца Гарри растоптали за дешевый пиар

Во время церемонии папарацци сделали несколько кадров герцогов, позднее фотографии разлетелись по Сети. Однако многие интернет-пользователи осудили звездную чету, обвинив в лицемерии.
Дело в том, что кроме кадров в соцсетях появилась информация о том, что посещение кладбища – постановочное. Якобы Меган Маркл и принц Гарри заранее подготовили сценарий и позаботились о том, чтобы известный фотограф оказался поблизости и запечатлел их благодетельный поступок. Также пара проследила за тем, чтобы снимки обязательно попали в прессу.
Такое поведение членов королевской семьи пользователям "Твиттера" не понравилось. Народ заполонил пространство соцсети гневными высказываниями в адрес актрисы и принца. "Какой же позор!", "Это немыслимо", "Они готовы на все ради пиара", "Говорили, что стремятся к тихой жизни, а сами устраивают показуху, чтобы прославиться", – написали комментаторы.
Также поступок Меган Маркл сравнили с поведением ее отца перед свадьбой. Тогда мужчина сделал постановочные фото того, как примиряет костюм для торжества дочери, а затем продал эти снимки таблоидам.
Впрочем, пресс-секретарь принца и актрисы заявил, что обвинения – наглая ложь. По его словам, герцоги искренне хотели почтить память павших воинов, однако королевская семья не разрешила Гарри и его жене сделать это вместе с ними.
Популярные темы форума
Сын 12 лет научился анонировать.
Таксист
Наказываю дочь ремнём.
Какие мужчины
Мне 40 и я терпеть не могу детей
Вы верите в проклятье?
Порем своего сына.
Тема шалав и простигосподек
Вы бы разрешили себя покрыть?
Умер Жванецкий