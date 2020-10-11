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Страшная болезнь сразила 90-летнего Краско

Страшная болезнь сразила 90-летнего Краско

Иван Краско. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Недавно отметивший 90-летие Иван Краско подтвердил, что у него обнаружили COVID-19. Он рассказал журналистам о своем состоянии.
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Во время телефонного разговора с представителями СМИ Краско был бодр. Правда, всего несколько дней назад актер испытывал недомогание. Несмотря на то, что Иван Иванович находится в почтенном возрасте, слабость ему показалась странной. Он сдал тест на коронавирус, который позже показал положительный результат.

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 Иван Иванович Краско

Иван Иванович Краско актер

Врачи предложили артисту лечь в больницу, но он отказался. Необходимое лечение проходит на дому. Краско с нетерпением ждет, когда выздоровеет, ведь в таком случае сможет вернуться в театр, где, к слову, несколько человек переболели COVID-19.

До заражения Иван Иванович успел сыграть роль Сократа. Актер думал, что за весенний карантин растерял свои навыки, но он все так же поражает зрителей своим талантом.

Стоит отметить, что Краско не верил в существование коронавируса. Он выдвигал разные теории происходящего в мире и не верил, что инфекция коснется его. Актер предполагает: болезнь его настигла из-за того, что "случился перерасход энергии".

Напомним, ранее Иван Иванович рассказал, что 20 лет назад перенес инсульт. Актера госпитализировали незадолго до съемок сериала "Бандитский Петербург", где он должен был сыграть одну из ролей.

Автор: 11 октября 2020, 18:08 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

87-летний Иван Краско пришел на голосование с бывшей женой

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