Илья Авербух плюнул на Яну Рудковскую после обвинений в жадности

В фигурном катании разгорелся скандал. В Сети заговорили о том, что прославленный фигурист и продюсер собственного ледового шоу экономит на артистах.
Илья Авербух отреагировал на обвинения Яны Рудковской в том, что он заставляет фигуристов работать на износ, экономя на их зарплатах. Судя по всему, спортсмена задели ее высказывания, но он сделал вид, что ему плевать.
Тренер оказался лаконичен. "Я не буду ничего комментировать. Это Яна Рудковская, это ее мир, пусть в нем и живет", – цитирует Авербуха Teleprogramma.pro. Он добавил, что супруга четырехкратного призера Олимпийских игр не вполне осведомлена о происходящем в фигурном катании.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что спортсмены Ильи Авербуха получают в среднем 150 тысяч рублей в месяц. Позже хореограф это опроверг, но называть суммы отказался. В свою очередь Яна Рудковская заявила, что тот "мог бы и накинуть спортсменам высокого уровня за выдающиеся показатели КПД".
Примечательно, что после слов об Илье Авербухе продюсер отказалась называть суммы, которые она и Евгений Плющенко выплачивают своим фигуристам. Она лишь пояснила, что денег спортсменам хватает, и им не приходится "убиваться" на льду.
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