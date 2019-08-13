Умершую Вербер выставили на всеобщее обозрение возле Кремля

14 августа в канадском Торонто похоронят фэшн-директора дорогого московского универмага Аллу Вербер. Полететь на другой континент, чтобы проститься, смогут не все. Поэтому столичные модники планируют нарядиться в лучшие дизайнерские вещи и рыдать возле своей Мекки – под стенами ЦУМа. Благо, что "икона" там висит уже несколько дней.



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