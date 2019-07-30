Заговорившийся Галкин нелепо оправдался после травли

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
"Земля пухом": смерть добила сдавшего Виторгана
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
партнеры
Вторник 30 июля
Лента новостей
16:52
"Послал людей на убой": Клинцевич о вине Ходорковского за гибель журналистов в ЦАР
16:47
Под Нижним Новгородом нашли замурованный в стену церкви труп
15:26
Людей эвакуировали: под Москвой пассажир пригрозил взорвать электричку
15:02
Знаменитый художник умер на 89-м году жизни
14:55
Пикантные фото обманувшей всех модели
14:53
Отдыхающего на пляже с пивом Зеленского прилюдно отлупили
14:25
Захарова пришла в ярость из-за нелепого решения Зеленского
14:22
Родители встретили избранника Арнтгольц
14:20
В Удмуртии водитель сбил маленького ребенка
14:04
Россияне массово гибнут в Турции
13:44
Володин: Участь лидеров "оранжевых революций" предрешена
13:43
"Он безжалостен!": перепуганная Нюша взвыла от отчаяния
13:32
В Подмосковье в ДТП со скутером погибли два человека
13:18
"Билет в один конец": Волочкова накупила трусов и уехала из России
13:14
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 июля 2019 года
13:06
Высоцкая покорила стильным фото в тапках
12:54
Под Петербургом мужчина в медицинской маске обстрелял пенсионера
12:30
Изможденная Бузова перестала есть
12:23
Раскрывшую рот Лопыреву убрали с Первого канала
12:14
Стали известны самые опасные породы собак
12:07
Удравший с Украины Порошенко сделал неожиданное заявление
12:00
"Ракурс не тот": блеснувшая ягодицами Седокова возмутила народ
11:17
Трещит по швам: генерал проговорился о ситуации с Крымским мостом
11:13
В Москве срочно эвакуировали ТЦ "Авиапарк"
11:12
Мужа Жасмин объявили в международный розыск
11:02
Модель без сосков призналась в наглой лжи
11:02
19 погибших: крушение самолета попало на видео
10:45
Всплыли данные о связи Канделаки с известным футболистом
10:44
Финалист "Голоса" выступит на детском "Евровидении-2019"
10:39
"Сын меня не осуждает": Нельсон из Reflex рассказала об однополой любви
10:31
Разъяренного Месси едва удержали от расправы над фанатом (видео)
10:03
Рапунцель из шоу "Дом-2" избила мать
10:01
Осталось три года: Украине предрекли крах
09:33
Помощник высказался о разводе Михаила Галустяна
09:31
В России выросло число бедных
09:14
Сбежавшего Крида назвали "минусом" компании Тимати
08:58
Кокорин восхитился пельменями в колонии
08:45
У Миланы Тюльпановой роман с 19-летним спортсменом
08:35
Известный российский дирижер скончался на 71-м году жизни
08:24
Раскрыты детали жуткого убийства найденной в чемодане блогерши
08:14
В Киеве придумали новый способ вернуть Крым
08:03
"Полный идиотизм": Зеленскому влепили оплеуху за неоправданные надежды украинцев
06:27
Байкалу грозит новая опасность
06:20
"Не может себя контролировать": шокирующее заявление о состоянии Лукашенко
04:22
"Последние мозги вышибет": избиение участником "Дома-2" возлюбленной попало на видео
02:22
"На себя не похожа": изменившуюся певицу Нюшу перестали узнавать
00:14
Мечтающей о втором ребенке Маркл запретили рожать
22:36
Конечность отсутствует: с ногой Семенович произошло нечто странное
22:20
Почти в 50 регионах России введен противопожарный режим
21:52
Неполноценный: Зеленскому вынесли неутешительный вердикт
21:50
Порошенко сбежал из Украины с семьей
21:18
"Каждый день праздник": Сосо Павлиашвили рассказал о личной жизни
20:50
Лже-сотрудник банка обманул пенсионерку в Ижевске
20:46
Сябитова облизала бывшего мужа Собчак
20:42
В Японии более 400 человек попали в больницу из-за жары
20:10
Забили насмерть: Борисов обнародовал детали жуткой смерти двухлетней девочки
19:54
Стали известны подробности убийства найденной в чемодане блогерши
19:36
В Киеве опять треснул "мост Кличко"
19:26
"Наташа вышла на охоту": вскрылась переписка певицы Глюкозы с молодым незнакомцем
18:44
"Напоминает сосиску": Собчак распекли за неудачное фото в купальнике
18:24
В Башкирии 19-летний водитель устроил смертельное ДТП
18:12
"Хочешь, чтобы я встал на колени?": пожилой актер накричал на правильного Корчевникова
18:01
Елизавета II потерпела досадное поражение
17:24
Пользователи Сети вывели из себя скандалиста Лукашенко
17:16
Известный артист спелся со звездой "Дома-2" (видео)
17:14
Пропавшую без вести многодетную мать встретили у Малахова
16:38
В семью Фриске пришла новая беда
16:00
"С батей на даче": сын выставил напоказ плешь Боярского
15:45
Знаменитости накинулись на исхудавшего Игоря Крутого
15:23
Беркова в подробностях рассказала о неожиданном развратном сексе
15:08
Униженного неудачника Порошенко ударили по самому больному
14:59
Известная актриса пришла к Шепелеву после слухов о романе с Задорновым
14:57
Кудрявцева оставила следы на интимном месте Лазарева
14:46
Киев объявил о крахе украинской "оборонки"
14:40
На известного футболиста напали в ночном клубе
14:29
Под Москвой поймали продававших поддельные монеты мошенников
14:01
Актер Петров сбежал от Старшенбаум к молоденькой красавице
13:57
Под Москвой таксист жестоко избил пешехода
13:54
В Думе нет инициативы о запрете покупать авто без парковочного места
13:54
"Жуть!": изменившаяся Высоцкая шокировала своим видом
13:48
Поклонник разгромил машину Земфиры в центре Москвы
13:26
Во Владивостоке утонули три человека
13:13
Королеве пришлось оправдываться после скандала с Маркл
13:13
Зеленскому дали пощечину за странные слова об украинском прошлом
12:54
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 июля 2019 года
12:37
"Эпоха смерчей": россиян предупредили о катастрофе
12:35
Специалист отказался спасать Анну Хилькевич
12:23
В Карелии при лобовом столкновении автомобилей погибли четыре человека
12:05
Названа причина гибели блогера в канализации в Петербурге
11:53
"Бабочки в животе": Шейк нашла утешение с бывшим мужем Энистон
11:42
Не Москва: в каком из городов России чаще всего пользуются такси ночью
11:20
Морщинистая Меньшова ответила цветущему Галкину
10:55
Беременная невеста Тимати неожиданно потеряла живот
10:34
"Как мне страшно!": крик души Эвелины Бледанс
10:32
Недостроенный Крымский мост признали опасным
10:22
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
10:13
Под Иркутском эвакуировали более тысячи человек
10:05
Женщину убило ударом молнии во время пробежки
09:54
Помощник откровенно о разводе певицы Глюкозы
09:46
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гороскоп на неделю
"Бред полнейший": новость о дочери вывела Борисову из себя
"А чо такова?": заговорившая о кровавом убийстве Бородина удивила циничностью
"Неприлично счастливые": Кудрявцева показала семейную идиллию с молодым мужем
Королева секса: изменившаяся до неузнаваемости Барановская заобнимала Верника
Бесчинства на незаконном митинге в Москве могли устроить зарубежные провокаторы
Шоу-бизнес

Заговорившийся Галкин нелепо оправдался после травли

Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru
Артист подвергся жесткому осуждению россиян за свои слова о пожарах в Сибири. Максим Галкин был вынужден публично объясниться.
прочитано 238 раз

В своем Instagram юморист высказался о трагедии, но вместо поддержки вызвал негативную реакцию пользователей Сети. Он записал ролик, в котором заявил, что происходящее сейчас в соцсетях не имеет никакого отношения в борьбе за экологию.

ПО ТЕМЕ

"Хочется постарше": Галкин набросился на похотливую Пугачеву

Галкин обнародовал постельное фото с Пугачевой

"Я девушка!" – дочь прилюдно отчитала бестолкового Галкина

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

"У нас страна, которая всегда борется с последствиями. Ни пожарные, ни МЧС с таким огромным регионом пожара ничего поделать не могут. Три миллиона гектаров горят. Ни мощностей, ни финансов, ни человеческих ресурсов… Пожары потушит обычный дождь, и вы прекрасно об этом забудете…", – заявил Максим Галкин. Эти слова пришлись не по душе его фолловерам.

Однако наибольшее возмущение вызвали рассуждения знаменитости о власть имущих. "Вы обвиняете чиновников, но чиновники к вам прилетели не с Марса. Это такие же люди, как и вы, это не инопланетяне, которые вами так бездарно управляют. Вы их выбрали, мы их выбрали, я их выбрал. Вот они как могут, так и заботятся", – считает Максим Галкин.

В комментариях под видео подписчики затравили шоумена, и ему пришлось более четко обозначить свою позицию. Он стал оправдываться за предыдущий пост, но, как отметили некоторые, запутался в своих же показаниях. Максим Галкин отметил, что тоже болеет за экологию России, но его неправильно поняли.

"Никакой мысли поддерживать чиновников в том, что бездействие в случае этого пожара – это самое лучшее, у меня не было даже близко. Да, я считаю, что надо тушить. Я объясняю, что три миллиона гектаров мы не потушим, даже если все, что своровали чиновники, сейчас же вернут в казну", – отметил Максим Галкин. Но, судя по всему, его вновь не поняли, и на юмориста вновь обрушились нападки.

"Взрослый мужик, а какую-то *** (ерунду – Прим. ред.) говорит: "Выбирайте чиновников". Ты о чем, Максим? Их без нас выбирают, а леса можно потушить легко", "Нам, простым смертным людям, не надо разжевывать одно и то же, все и так поняли ваш посыл, вы лучше своим коллегам по цеху расскажите, что не стоит ловить хайп в соцсетях на чужом горе", "Сами-то поняли, что говорите?" – вновь заклевали Максима Галкина россияне.

Автор: 30 июля 2019, 18:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь скромника Галкина

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Удравший с Украины Порошенко сделал неожиданное заявление
Захарова пришла в ярость из-за нелепого решения Зеленского
Пользователи Сети вывели из себя скандалиста Лукашенко
Киев объявил о крахе украинской "оборонки"

Шоу-бизнес

"Как порнозвезда": Крид отчитал Бузову за непристойное поведение
"Невозможно сдержать слезы": Савичева откровенно о тяжелой утрате
"Сексуальна, настоящий огонь": Иракли показал откровенные снимки со звездой 90-х
"Выселяют из квартиры": Тимати рассказал о мольбах рэпера L'One

Проишествия

Раскрыты детали жуткого убийства найденной в чемодане блогерши
Выживший ребенок из лагеря "Холдоми" рассказал леденящие душу подробности о пожаре
Пассажиров метро избила вооруженная толпа (видео)
Наставила рога: убийцу 23-летней стюардессы пожалели

Lifestyle

Умер актер из фильма "Угрюм-река"
"Уже не говорит": Терехова перестала узнавать близких
Ефремов раскрыл причину смерти матери
В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Шоу-бизнес

Мечтающей о втором ребенке Маркл запретили рожать

Герцогиня Сассекская получила предостережение от врачей
Шоу-бизнес

Помощник высказался о разводе Михаила Галустяна

Появились данные о расставании супругов
Шоу-бизнес

Всплыли данные о связи Канделаки с известным футболистом

Спортсмен разоткровенничался
Шоу-бизнес

Сбежавшего Крида назвали "минусом" компании Тимати

Основатель Black Star не ждал от Егора ничего хорошего

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Погубят деньги и женщина: названа неожиданная причина провала Зеленского
Сделано заявление о возвращении Моисеева на сцену

Фоторепортажи

Пикантные фото обманувшей всех модели
Извивающаяся Серябкина в белье довела народ до истерики
Королева секса: изменившаяся до неузнаваемости Барановская заобнимала Верника
Бузова в "голом" платье потрясла мужчин в Баку

Спорт

Медведева показала своего бойфренда
Тутберидзе сбежала из страны ради семьи
Российские спортсменки совершили невероятное на чемпионате мира
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой

Регионы

Трещит по швам: генерал проговорился о ситуации с Крымским мостом
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Девушку искромсали на детской площадке в Подмосковье (видео)
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru