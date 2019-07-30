Заговорившийся Галкин нелепо оправдался после травли

Артист подвергся жесткому осуждению россиян за свои слова о пожарах в Сибири. Максим Галкин был вынужден публично объясниться.

В своем Instagram юморист высказался о трагедии, но вместо поддержки вызвал негативную реакцию пользователей Сети. Он записал ролик, в котором заявил, что происходящее сейчас в соцсетях не имеет никакого отношения в борьбе за экологию.

"У нас страна, которая всегда борется с последствиями. Ни пожарные, ни МЧС с таким огромным регионом пожара ничего поделать не могут. Три миллиона гектаров горят. Ни мощностей, ни финансов, ни человеческих ресурсов… Пожары потушит обычный дождь, и вы прекрасно об этом забудете…", – заявил Максим Галкин. Эти слова пришлись не по душе его фолловерам.

Однако наибольшее возмущение вызвали рассуждения знаменитости о власть имущих. "Вы обвиняете чиновников, но чиновники к вам прилетели не с Марса. Это такие же люди, как и вы, это не инопланетяне, которые вами так бездарно управляют. Вы их выбрали, мы их выбрали, я их выбрал. Вот они как могут, так и заботятся", – считает Максим Галкин.

В комментариях под видео подписчики затравили шоумена, и ему пришлось более четко обозначить свою позицию. Он стал оправдываться за предыдущий пост, но, как отметили некоторые, запутался в своих же показаниях. Максим Галкин отметил, что тоже болеет за экологию России, но его неправильно поняли.

"Никакой мысли поддерживать чиновников в том, что бездействие в случае этого пожара – это самое лучшее, у меня не было даже близко. Да, я считаю, что надо тушить. Я объясняю, что три миллиона гектаров мы не потушим, даже если все, что своровали чиновники, сейчас же вернут в казну", – отметил Максим Галкин. Но, судя по всему, его вновь не поняли, и на юмориста вновь обрушились нападки.

"Взрослый мужик, а какую-то *** (ерунду – Прим. ред.) говорит: "Выбирайте чиновников". Ты о чем, Максим? Их без нас выбирают, а леса можно потушить легко", "Нам, простым смертным людям, не надо разжевывать одно и то же, все и так поняли ваш посыл, вы лучше своим коллегам по цеху расскажите, что не стоит ловить хайп в соцсетях на чужом горе", "Сами-то поняли, что говорите?" – вновь заклевали Максима Галкина россияне.