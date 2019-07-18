Дело закрыто: с Кевина Спейси сняли обвинения в домогательствах

Прокуратура Соединенных Штатов закрыла дело актера Кевина Спейси, подозреваемого в сексуальных домогательствах. Причиной стало отсутствие доступа к уликам, на которых основывалось обвинение.
21-летний Уильям Литтл, обвинивший артиста в сексуальном насилии, отозвал иск в начале июля. Кроме того, он отказался предоставить адвокатам Кевина Спейси мобильный телефон с перепиской, доказывающей вину актера.
В 2018 году было возбуждено уголовное дело в отношении звезды "Карточного домика". Бывшая телеведущая Хизер Унру заявила, что Кевин Спейси пытался склонить ее сына к половому акту на вечеринке. Уильяму тогда было 18 лет, передает телеканал "360".
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