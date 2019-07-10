Разводящейся Лолите предсказали бурный роман

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
"Земля пухом": смерть добила сдавшего Виторгана
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
партнеры
Среда 10 июля
Лента новостей
21:51
В Москве мужчина продал в рабство подростка
21:03
Под Москвой кассир магазина похитил крупную сумму денег
20:18
Названы самые популярные книги у москвичей
20:01
"Единая Россия" разберется с "наливайками" в жилых домах
19:38
Борисов в шоке: муж подозреваемой в ограблении банка попросил денег у зрителей Первого канала
19:16
Мэрилин Мэнсон сыграет в сериале "Противостояние" по роману Стивена Кинга
19:05
"Очень тупой": британский посол ушел в отставку после нападок Трампа
18:47
В петербургском метро пьяного мужчину зажало эскалатором
18:17
Самолет из Москвы совершил экстренную посадку из-за буйного пассажира
17:06
В Сочи туристка упала с обрыва
17:02
Скоро рухнет: рублю предрекли катастрофическое падение
16:49
Без Богомолова: разведенка Собчак решила жить одна в доме за 40 миллионов
16:47
Руководство шоу распекает Корчевникова за полноту
16:38
Почему Лайма Вайкуле так и не вышла замуж
16:35
Названа страшная опасность приступов Ангелы Меркель
16:24
В работе соцсети "ВКонтакте" произошел массовый сбой
16:05
"Превратилась в Пузову": разжиревшую Бузову жестоко высмеяли
16:05
Госдума сокращает сроки продажи жилья без налога
15:58
Обнародовал личную переписку: Шепелев разоблачил отравление Алибасова
15:53
Был без прав: в Уфе в ДТП с мотоциклом пострадал человек
15:45
В "Росатоме" успешно закончили работы по проекту BEST
15:34
"Огонь!": Газманов с обнаженным торсом сразил наповал
15:30
"Дурак дураком": Харламов предстал в оригинальном образе
15:25
Знаменитая итальянская актриса умерла в возрасте 96 лет
15:21
Третий приступ Меркель ужаснул народ (видео)
15:15
Вдова три месяца жила с мертвым народным артистом
14:50
Названа не признаваемая женщинами проблема со здоровьем
14:47
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 июля 2019 года
14:43
Убитые жарой туристы нашли спасение в Риме
14:33
Солнцев объявил о брачном договоре с Лолитой
14:32
Без спешки и аврала: Госдума окончательно примет законопроект о детском отдыхе осенью
14:32
Спал в другой комнате: сплетник Малахов публично покопался в грязном белье Милявской и ее мужа
14:29
В московской гостинице убили стюардессу
14:21
Пилот потерял сознание: вылетевший из Домодедово лайнер экстренно приземлился в Калуге
13:45
Экономные россияне перестают покупать лекарства
13:42
"В гримерке": Свиридова в подробностях рассказала о смерти
13:34
Москвичка прогуляла полученные за рождение ребенка деньги
13:23
Скандал с Зеленским: президент устроил перепалку с мелким чиновником
13:04
Популярный блогер ради лайков утопил машину в реке под Москвой
12:59
Российские вареники признали опасными
12:45
"Неприятно смотреть": располневшую звезду сериала "СашаТаня" перестали узнавать
12:34
Саакашвили нелепо оправдался за покалеченную пенсионерку
12:25
"Он маньяк!": встревоженная Пугачева попросила закрыть своих детей
12:22
Скабеева показала восторгающихся Путиным молодух
12:13
В московском метро поезд наехал на девушку
12:04
Раскрыты главные секреты семейного счастья
11:52
Осталось недолго: одряхлевшему Лукашенко вынесли страшный вердикт
11:45
Российские звезды разбили сады в центре Москвы
11:36
Климкин рассказал о победном плане Путина
11:34
Стадо разъяренных быков затоптало людей (видео)
11:24
Найден запрещенный для похудения ингредиент
11:24
"Намного красивее": новую женщину Виторгана сравнили с Собчак
11:17
Стала известна виновница расставания Шейк с Купером
11:04
Запад начал атаку на российскую атомную энергетику
10:53
Нарушил обещания: Путин рассказал о скверном поступке пустослова Обамы
10:42
Оскандалившаяся дочь Алсу дерзко ответила на нападки
10:35
Познер авторитетно отчитал оскорбившего Путина грузинского журналиста
10:17
"Это было несложно": Стоянов похудел на 22 килограмма
09:47
Запрет на "Евровидение": Украина больно отлупила своих детей
09:37
Порошенко публично врезал Зеленскому
09:25
Россиянка стояла в очереди за жильем 55 лет и получила отказ
09:24
Алибасов сделал заявление после вскрывшихся жутких данных об отравлении
09:20
Анджелину Джоли поймали в нижнем белье
08:47
Умерла звезда фильма "Люди в черном"
08:30
Лобода предъявила своего самого главного мужчину
08:16
"Он дебил?": Малахова "распяли" за обращение к Зеленскому
08:07
"Послал всех": неожиданное заявление Путина переполошило народ
06:08
Безграмотную Кудрявцеву ткнули носом в грубые ошибки
04:19
"Озабоченная": Серябкину заклевали за "голый" снимок
02:23
"Ты нормальная бываешь?": Варнава устроила дикие танцы в Амстердаме
00:35
Креативная Апина удивила неординарным поступком
21:48
"Анорексия": костлявая Гагарина напугала поклонников
21:41
Молодая мачеха Дарьи Мороз сделала заявление
21:36
Саакашвили сломал руку пожилой женщине
21:27
"По 16 часов не ем": Андреева морит себя голодом
21:15
В Ростове-на-Дону загорелся музыкальный театр
21:13
На Крымском мосту начали демонтаж конструкций после мощной атаки
21:10
"Съела" энергетически: Лолита Милявская избавилась от мужа-подкаблучника
20:57
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 24
20:47
"Стыдоба!": крутящую задом Нюшу поставили на место
20:39
Басков впервые заговорил после смерти отца
20:10
"Надоели уколотые лица": 56-летняя Свиридова показала лицо без макияжа
20:06
Рудковская восхитила Литвинову роскошным завтраком
20:02
Известный миллиардер скончался в возрасте 89 лет после тяжелой болезни
19:41
Студентка потеряла сознание на встрече с Путиным
19:40
Заигрался с правосудием
19:40
"Горько!": болтливый Сорокин раструбил о свадьбе Волочковой
19:25
"Похожа на Тарасова": несчастную Бузову спутали с бывшим мужем
19:23
"Осталась вмятина": Дайнеко пострадала от неадекватного прохожего
19:05
Первое издание "Евгения Онегина" продали за бешеные деньги
18:48
Угодившего в капкан Зеленского лишили шансов на встрече с Путиным
18:26
"Правильно тебе муж люлей навешал!": бодибилдеры грозят расправой Кравец
18:19
"Одно лицо": маленькая дочь становится копией Николаева
18:17
В крупнейшем океанариуме Европы произошел пожар
18:11
"ЕР" добилась возвращения пособий для общественных активистов
17:48
"Не знаю, сколько мне еще осталось": Марина Хлебникова о своей болезни
17:47
Володин: Президент России дает грузинским властям шанс образумиться
17:35
Москвичей предупредили о сильном ливне и грозе
17:30
Путин высказался о санкциях в отношении Грузии
17:13
Глушаков сдал экс-супругу Следственному комитету
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Национальное шоу "Кострома" представит более 600 костюмов разных народов
"Скатертью дорожка": Исаева покинула Россию после скандала со "святой" Началовой
Дочь Брежневой представила народу возлюбленного
"Глаз не оторвать!": обворожительная супруга Зеленского покорила новым образом
Торчащие соски исхудавшей Джоли возбудили народ
Под Ярославлем теплоход с иностранными туристами сел на мель
Шоу-бизнес

Разводящейся Лолите предсказали бурный роман

Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com
Лолите Милявской недолго оставаться в одиночестве. Певица напоминает персонаж древних мифов и притягивает к себе мужчин. Сильная женщина развод легко переживет.
прочитано 595 раз

Заявление Лолиты Милявской о разводе с Дмитрием Ивановым не удивило таролога и парапсихолога Фаину Кали. Эксперт считает, что их брак давно развалился.

ПО ТЕМЕ

Солнцев объявил о брачном договоре с Лолитой

"Послал муж": почему разводится Лолита Милявская

 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

"Лолита похожа на персонаж Лилит из древней мифологии. Женщина настолько сильная, что может обходиться без мужчин, непокорная.Чертовски привлекательна, манит к себе – страсть , эмоции , чувства ... Но только не спокойный брак до седых волос ...", – прокомментировала эксперт семейную драму певицы "Дням.Ру".

"Брак с Дмитрием на самом деле развалился давно, недоверие дало трещину в отношениях. Но факт предательства окончательно убедил Лолиту, что пришел конец этой истории. Тяжело на душе, конечно, грустно", – сказала Кали.

В то же время, таролог уверена, что долго грустить Лолита Милявскаяне будет. Очень скоро у нее появится друг. "Это не бывший ее муж Цекало - хотя он до сих пор ее не забыл. Таких женщин в его жизни больше не было. Бывает между ними общение , но снова романа  не будет", – заметила парапсихолог.

Новых официальных браков в жизни Лолиты Милявской Фаина Кали не видит. Но убеждена, что у певицы вот-вот появится тайный друг.

Напомним, 4 июля Лолита Милявская сообщила в соцсетях, что разводится с мужем Дмитрием Ивановым. Певица и тренер по сквошу прожили вместе почти 10 лет. 

Автор: Андрей Евлампиев10 июля 2019, 21:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева фриков: Лолите Милявской – 55

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Слушай сюда, чувак": разъяренные украинцы схватили Зеленского за горло
"Очень тупой": британский посол ушел в отставку после нападок Трампа
Названа страшная опасность приступов Ангелы Меркель
Саакашвили нелепо оправдался за покалеченную пенсионерку

Шоу-бизнес

"Пожизненное клеймо": на дочь Алсу вылили ушат помоев
"Показуха": известная певица пошла против Пугачевой
Разводящейся Лолите предсказали бурный роман
"Колхоз": россияне поиздевались над нелепой прической Бородиной

Проишествия

Стадо разъяренных быков затоптало людей (видео)
Разгневанный пассажир избил сотрудника авиакомпании до сотрясения мозга
"Падальщики": украинцы глумятся над трагедией российской подлодки
В Нижневартовске во время пожара произошел взрыв (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Политика

"Послал всех": неожиданное заявление Путина переполошило народ

Президент удивил многих
Шоу-бизнес

Обнародовал личную переписку: Шепелев разоблачил отравление Алибасова

Основатель группы "На-На" явно не ожидал этого
Шоу-бизнес

Вдова три месяца жила с мертвым народным артистом

Жена пошла против воли певца
Шоу-бизнес

"Продвигать детей не буду": Эмин отказался идти по стопам семейства Алсу

Певец рассказал о личном

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Венец безбрачия: каким знакам зодиака не везет в любви
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Российские звезды разбили сады в центре Москвы
Потерявшая стыд Меланья Трамп появилась без нижнего белья на военном параде
"Все болит": звезда Playboy с необъятной грудью пожаловалась на невыносимую боль
Папа Римский восхитился "Грехом" от Путина

Спорт

Глушаков сдал экс-супругу Следственному комитету
Нелепое падение Овечкина стало сенсацией
Кузнецова вступилась за униженную Шарапову
"Меня возьмет любой": Бузова рассказала о контакте с толпой футболистов

Регионы

На Крымском мосту начали демонтаж конструкций после мощной атаки
Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru