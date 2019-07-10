Разводящейся Лолите предсказали бурный роман

Лолите Милявской недолго оставаться в одиночестве. Певица напоминает персонаж древних мифов и притягивает к себе мужчин. Сильная женщина развод легко переживет.

Заявление Лолиты Милявской о разводе с Дмитрием Ивановым не удивило таролога и парапсихолога Фаину Кали. Эксперт считает, что их брак давно развалился.

"Лолита похожа на персонаж Лилит из древней мифологии. Женщина настолько сильная, что может обходиться без мужчин, непокорная.Чертовски привлекательна, манит к себе – страсть , эмоции , чувства ... Но только не спокойный брак до седых волос ...", – прокомментировала эксперт семейную драму певицы "Дням.Ру".

"Брак с Дмитрием на самом деле развалился давно, недоверие дало трещину в отношениях. Но факт предательства окончательно убедил Лолиту, что пришел конец этой истории. Тяжело на душе, конечно, грустно", – сказала Кали.

В то же время, таролог уверена, что долго грустить Лолита Милявскаяне будет. Очень скоро у нее появится друг. "Это не бывший ее муж Цекало - хотя он до сих пор ее не забыл. Таких женщин в его жизни больше не было. Бывает между ними общение , но снова романа не будет", – заметила парапсихолог.

Новых официальных браков в жизни Лолиты Милявской Фаина Кали не видит. Но убеждена, что у певицы вот-вот появится тайный друг.

Напомним, 4 июля Лолита Милявская сообщила в соцсетях, что разводится с мужем Дмитрием Ивановым. Певица и тренер по сквошу прожили вместе почти 10 лет.

