Солнцев объявил о брачном договоре с Лолитой
"Все удивлены, что они просуществовали вместе целых девять лет, учитывая их неравные статусы. Все-таки Дима – обычный тренер из Белоруссии, а Лола – звезда национального масштаба. Этому мезальянсу не давали больше года! Думаю, они продержались благодаря мужеству и терпению Лолы: она помогала ему во всем, вытаскивала из секты", – высказал свое мнение Гоген Солнцев.
Эпатажный шоумен убежден, что развод произошел из-за того, что в какой-то момент Лолита Милявская устала "тащить на своем горбу" Дмитрия Иванова, потому что уже "запал не тот". Гоген уверен, что певице нужен либо 90-летний старик, "чтобы особо не напрягал", либо он – "зажигательный фейерверк".
"Я бы с удовольствием предложил ей руку и сердце. Надеюсь, Лолочка прочитает вашу газету, рассмотрит мою кандидатуру и со мной свяжется, чтобы мы обсудили детали брачного договора", – выразил надежду Гоген Солнцев в разговоре с "Собеседником".
Напомним, что о расставании с мужем Лолита Милявская объявила в Instagram несколько дней назад. Новость была подобна грому средь ясного неба, ведь до последнего дня пара казалась гармоничной.
Многие знаменитости поддержали Лолиту Милявскую. Певица Таисия Повалий назвала ее молодцом. "А что тянуть, если не складывается? Зачем мучить себя? Нужно делать то, что подсказывает сердце. Надоело? Поняли, что уже вместе нет желания существовать? Тогда нужно расходиться", – убеждена коллега Лолиты Милявской.
Знаменитую актрису сняли на балконе
Артист стал жертвой телевизионщиков
Поклонники пришли в восторг
Девочка лишний раз напомнила о себе
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Обмен старой жены на новую
Почему так ненавидят русских в Грузии
Астролог сказал, что мы несовместимы
Жесткий секс
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Пугачева обнаглела
Не надо лезть в чужую жизнь, если не хочешь в ней остаться.
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Не дает мне денег
аборт
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Отец напивается и поднимает руку
13 лет не слушается совсем
Отношения с богатым мужчипной
Подруга отбила моего парня
Самолёт не доверяю,только поезд.
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Не получается забеременеть
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
Оформил на меня свой кредит
Очень навязчивый
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
Если дорогу Вам перешла черная кошка, это значит, что просто животное куда-то идет.
Как?
Должна платить за его долги
Макдональдс
Нельзя всем дать все, потому что всех много, а всего мало.
Отношения на расстоянии?