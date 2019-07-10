Солнцев объявил о брачном договоре с Лолитой

Гоген Солнцев высказался о разводе Лолиты Милявской. Шоумен не удивлен, что брак эксцентричной артистки подошел к концу.

"Все удивлены, что они просуществовали вместе целых девять лет, учитывая их неравные статусы. Все-таки Дима – обычный тренер из Белоруссии, а Лола – звезда национального масштаба. Этому мезальянсу не давали больше года! Думаю, они продержались благодаря мужеству и терпению Лолы: она помогала ему во всем, вытаскивала из секты", – высказал свое мнение Гоген Солнцев.

Эпатажный шоумен убежден, что развод произошел из-за того, что в какой-то момент Лолита Милявская устала "тащить на своем горбу" Дмитрия Иванова, потому что уже "запал не тот". Гоген уверен, что певице нужен либо 90-летний старик, "чтобы особо не напрягал", либо он – "зажигательный фейерверк".

"Я бы с удовольствием предложил ей руку и сердце. Надеюсь, Лолочка прочитает вашу газету, рассмотрит мою кандидатуру и со мной свяжется, чтобы мы обсудили детали брачного договора", – выразил надежду Гоген Солнцев в разговоре с "Собеседником".

Напомним, что о расставании с мужем Лолита Милявская объявила в Instagram несколько дней назад. Новость была подобна грому средь ясного неба, ведь до последнего дня пара казалась гармоничной.

Многие знаменитости поддержали Лолиту Милявскую. Певица Таисия Повалий назвала ее молодцом. "А что тянуть, если не складывается? Зачем мучить себя? Нужно делать то, что подсказывает сердце. Надоело? Поняли, что уже вместе нет желания существовать? Тогда нужно расходиться", – убеждена коллега Лолиты Милявской.