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Гороскоп

Разводящейся Лолите предсказали бурный роман

Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com
Лолите Милявской недолго оставаться в одиночестве. Певица напоминает персонаж древних мифов и притягивает к себе мужчин. Сильная женщина развод легко переживет.
прочитано 3877 раз

Заявление Лолиты Милявской о разводе с Дмитрием Ивановым не удивило таролога и парапсихолога Фаину Кали. Эксперт считает, что их брак давно развалился.

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Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

"Лолита похожа на персонаж Лилит из древней мифологии. Женщина настолько сильная, что может обходиться без мужчин, непокорная.Чертовски привлекательна, манит к себе – страсть , эмоции , чувства ... Но только не спокойный брак до седых волос ...", – прокомментировала эксперт семейную драму певицы "Дням.Ру".

"Брак с Дмитрием на самом деле развалился давно, недоверие дало трещину в отношениях. Но факт предательства окончательно убедил Лолиту, что пришел конец этой истории. Тяжело на душе, конечно, грустно", – сказала Кали.

В то же время, таролог уверена, что долго грустить Лолита Милявскаяне будет. Очень скоро у нее появится друг. "Это не бывший ее муж Цекало - хотя он до сих пор ее не забыл. Таких женщин в его жизни больше не было. Бывает между ними общение , но снова романа  не будет", – заметила парапсихолог.

Новых официальных браков в жизни Лолиты Милявской Фаина Кали не видит. Но убеждена, что у певицы вот-вот появится тайный друг.

Напомним, 4 июля Лолита Милявская сообщила в соцсетях, что разводится с мужем Дмитрием Ивановым. Певица и тренер по сквошу прожили вместе почти 10 лет. 

Автор: Андрей Евлампиев10 июля 2019, 21:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева фриков: Лолите Милявской – 55

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Наскучил этот хрен ей, надо менять, да и зачем ему молодому Ее старая м а н д а?
Гость
Ответить
Еще 10 раз выйдет замуж.неугомонная ты наша.
Гость
Ответить
ЖЕНЩИНА- ХИТРЮЩАЯ, ХАМЕЛЕОН, ПОДЛИЗА. ЛИЖЕТ <цензура> КИРКОРОВУ, ПУГАЧЕВОЙ, БАСКОВУ, А ТЕ ДАЮТ ЕЙ ПОКРОВИТЕЛЬСТВО, ВЯКАЕТ ТОЛЬКО ИЗ -ЗА ВЫГОДЫ. ХАМКА. ЖИРНАЯ И БЕЗВКУСНАЯ.
Гость
Ответить
Хорошо, что разводятся. Может он ещё женится на нормальной женщине и она родит ему детей. А эта старая, бесстыжая шалошовка пусть дальше шлюхается, только молодым мужикам, чтоб жизнь не портила! Дима, будь счастлив без этой старой дуры!
Гость
Ответить
ФУ ФУ ФУ !!! ПРОТИВНАЯ, СПИВШАЯСЯ, НЕКУЛЬТУРНАЯ, ХАМКА, БЫДЛО_БАБА ! НЕУЖЕЛИ У КОГО-ТО ВСТАНЕТ НА ЭТО !
Гость
Ответить
пропитая, прокуренная, расжиревшая, немытая нечесанныя дура
Гость
Ответить
Фауст
знатная ватница!
ФУ!!! СВИНОМАТКА, ОБОСРАННАЯ, ЖИДО-УКРАИНСКАЯ!!!
Фауст
Ответить
знатная ватница!
Гость
Ответить
Свинью ееебббаааттьь никто не станет!
Гость
Ответить
Достали уже с этой противной, ни кому не интересной ЖАБОЙ!!!
1

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