Лидер группы "Пилот" поведал курьезную историю о фестивале "Нашествие"

В этом году музыкальный фестиваль "Нашествие" отмечает 20-летие. Лидер группы "Пилот" Илья Черт, который принимал участие в мероприятии почти с момента его основания, поведал удивительную историю.

По словам Ильи, ситуация произошла с его другом Сережей Галаниным. "История уже известная в кулуарах, когда к Сереже подошла очень красивая дама, подплыла феерично, и Сережа приосанился, сделал вид великолепного артиста, он и сам весь такой сияющий. И она дает ему свою фотографию, так нежно заглядывая в глаза, Сережа подписывает фотографию, и тут она произносит фразу: "Сергей, подпишите, пожалуйста. Моя мама выросла на ваших песнях". Я очень смеялся и буквально через два-три года услышал то же самое в свой адрес", – цитирует артиста НСН. Стоит отметить, что в этом году фестиваль пройдет 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове в Тверской области.