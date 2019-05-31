Соколовский взорвался после обвинений в домогательстве
На днях известный блогер Марьяна Ро сделала заявление. Девушка рассказала в интервью, что Влад Соколовский домогался ее, будучи в браке с Ритой Дакотой.
По словам блогера, певец писал ей в соцсетях, предлагая интимную близость. Марьяна сообщила, что проигнорировала все предложения Влада.
Слова блогера задели певца за живое. Влад Соколовский взорвался от негодования и решил прокомментировать неожиданное признание Ро.
"В очередной раз украшаю новостные ленты своим демонизированным образом. Нашли, ***, вечного злодея... Так выпьем же за "человеческую" натуру и неисправимое желание танцевать на чужих костях, во благо рейтингов и еще *** пойми чего. И отдельный бокал – за мой непоколебимый, уже сформированный *** в этом во всем", – отметил Влад Соколовский в личном Instagram.
Напомним, артист расстался с вокалисткой Ритой Дакотой в прошлом году. Певица узнала, что Влад изменял ей на протяжении всей совместной жизни. Более того, среди любовниц Соколовского были девушки, которых артистка знала лично. Даже ради малолетней дочери Мии Рита не стала сохранять семью. Пока Дакота приходила в себя от пережитого шока, тут и там объявлялись дамы, которые вспоминали о связи с еще женатым Владом Соколовским.
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