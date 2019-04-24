Дакота тайно встречается с мужем-изменщиком

Бывших супругов сняли на прогулке в столице. Судя по всему, Влад Соколовский и Рита Дакота встречаются втайне от своих поклонников и прессы.

Звездную пару застукали утром 24 апреля случайные прохожие. Певица мило беседовала с экс-супругом. В Сети появилась соответствующая фотография.

По поведению Риты Дакоты и Влада Соколовского было не похоже, что они находятся в ссоре, передают "7Дней". Фанаты подозревают, что артисты давно помирились, а видимость конфликта поддерживают ради пиара.

Напомним, ранее Рита Дакота опубликовала пост в Instagram, посвященный рождению дочки Мии. Полтора года назад Рита и Влад впервые стали родителями. В своем посте певица поблагодарила бывшего мужа за появление малышки.

"Спасибо тебе за то, что наша Мия именно такая, какая она есть. За то что вопреки всему это был идеальный тандем для создания идеального маленького человечка, и я всю жизнь буду благодарить тебя за это счастье – быть мамой Мии!" – написала Рита Дакота в своем микроблоге. Однако Влад Соколовский прочитать написанное не смог. Дело в том, что Рита Дакота его заблокировала. Слова о себе артист увидел с аккаунта друзей.

Напомним, Рита Дакота и Влад Соколовский расстались после его измен. Певица очень тяжело переживала развод с возлюбленным, но позже заявила, что полностью простила бывшего мужа.