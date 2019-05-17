Рита Дакота наживается на бывшем муже
Недавно Рита Дакота выпустила клип на песню "Мантра", которая изначально была написана для ее бывшего мужа – Влада Соколовского. По словам певицы, она оставила Владу все композиции, кроме одной.
В песне поднимаются такие темы, как отношение к вере, перерождение души и бессмертие. Она сразу же нашла отклик в сердцах поклонников исполнительницы.
В съемках приняли участие мама певицы – Светлана Герасимович, а также маленькая дочь Мия. Сама певица назвала эту работу особенной. "Это кусочек моего сердца, моей души, моё мироощущение", - призналась Дакота.
Локацией для клипа был выбран остров Бали, где Рита Дакота проводила свой отпуск. Съемки проходили в живописных местах в районе Туманного озера.
Чтобы получить кадры, в полной мере передающие атмосферу места, Рита и ее мама в течение 4-х часов поднимались на действующий вулкан. В клипе так же можно увидеть певицу, сидящую в лодке в окружении солнечных бликов.
Отмечается, что исполнительница создала видеоклип для шоу VBATTLE. По условиям проекта она должна была самостоятельно снять ролик, имея на руках всего 100 долларов.
Напоминаем, что в начале мая Рита Дакота приняла участие в международном музыкальном фестивале "Жара". Там она поразила поклонников откровенным нарядом.
Балерина свободна для новых отношений
Пианистка предстала в новом амплуа
Артист расставил все точки над i
Звезде пришлось объясняться
Популярные темы форума
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
АДМИНЫ, вы думаете что-то делать с ботом?!
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
мне скучно,в школе я училась плохо!
Не хочу идти в школу.
Первый раз ударил
Сын влюбился в старуху
Мой мужчина меня бьет
Все бабы козлы!
Убить полковника Сандерса!
Ищите мужика по расчету
Чучело, когда ты себе найдешь уже тупого мужика и утрахаешься до свербения дыры?
Секс
буду старой девой,говорят замуж выйти там начнутся проблемы.
Не могу себя принять
Как найти свое место?
Ирина Шейк и Бреди растались
Любовница просит пособий
Все бабы тупицы, вы здесь всякую фигню обсуждаете!
Хватит гадить в подъездах!!!
Разин достал уже
Прости, тутка.
Сон
Пухлые лучше худых
Бросил на 6 неделе беременности
Взять кредит на свадьбу
Бессонница. Как быть?
Вернулся спустя год
Боюсь уколов, истерика
Игра престолов!!!