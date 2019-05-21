Дакота сцепилась с Бородиной из-за развода
У себя в Instagram Ксения Бородина опубликовала фотографию, на которой запечатлена со своим вторым мужем Курбаном Омаровым. История их отношений драматична: влюбленные оформили брак летом 2015 года, а уже зимой Ксения подарила супругу дочь Теону. Однако счастье было недолгим. Через год Омаров и Бородина расстались. Тогда Ксения на всю страну рассказала об изменах благоверного. Несмотря на то что скандал долго муссировался, супруги сумели помириться и теперь это одна из самых гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса.
В своем посте Ксения Бородина поделилась неутешительной брачной статистикой и призвала беречь брак. "Нет, если там такая проблема, алкоголик , наркоман, гуляет и изменяет, это понятно. Но иногда люди просто идут и убивают свой брак, потому что не нашли компромисс, либо просто даже не пытались это спасти (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказалась телеведущая. Она призналась, что против призыва "иди и разводись!". "Это модно, быть такой крутой, самостоятельной и все послать к черту. Послать можно только тогда, когда реально ты все сделала, чтобы спасти не получилось и тогда пошла и уничтожила", – рассудила звезда "Дома-2".
Ксения Бородина убеждена, что многие браки распадаются от того, что они ранние. "Малыши еще сами и справится не могут, просто не умеют((( успевают сделать деток, а совместную жизнь нормальную построить нет( а вы как считаете?!" – обратилась к подписчикам она. Интересно, что с телеведущей не согласилась певица Рита Дакота, прошлым летом оформившая развод с коллегой Владом Соколовским. Она оказалась последней, кто узнал о его изменах.
Артистка очень подробно объяснила телеведущей свою позицию. Ее суть в том, что нужно ценить себя, свое счастье и счастье детей, которые чувствуют себя счастливыми рядом со счастливыми родителями, пусть и не живущими вместе. "Двоякое ощущение, милая .. С одной стороны, вроде все так, как ты говоришь. Но с другой, нет в мире ничего важнее СЧАСТЬЯ", – заявила Рита Дакота.
Певица убеждена, что расставание не так страшно, как кажется. "У всего есть свой срок. В разводе нет ничего трагичного, если период проведенный рядом принимать с благодарностью в сердце, а опыт и рост в отношениях – принимать за подарок. Я бы вообще посоветовала разводиться ВСЕМ 😂", – заключила Рита Дакота. Отметим, что пока Ксения Бородина не отреагировала на ее комментарий.
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