Рита Дакота решилась на серьезный шаг из-за рыдающей дочери
Певица призналась в своем Instagram, что плачет каждый раз, когда уезжает от Мии в туры. Сердце матери разрывается в такие моменты.
По словам Дакоты, малышка тоже тяжело переносит отсутствие мамы и начинает рыдать, если няня или бабушка не успевают отвлечь ее. Рита решила, что не будет брать больше пяти концертов в месяц и покидать дом дольше, чем на три дня.
При этом певица поведала, что ей крайне тяжело даются такие компромиссы. "Когда в интервью меня спрашивают "расскажите, как найти баланс между успешной карьерой и радостью материнства, Вы нас так вдохновляете!", мне хочется просто прокрутить запись одной из таких сцен под фейспалм. Вдохновитель года…" – написала она в Сети.
Ранее экс-супруга Влада Соколовского призналась, что ей приходится отказываться почти от всех предложений. Певице не хватает времени на сон. Рита Дакота похвалила всех матерей-одиночек, ведь она знает, что совмещать карьеру и материнство – невероятный труд.
Рита Дакота часто летает на концерты одним днем. Ночью выступает, а утром возвращается к дочери. После развода певице приходится самой зарабатывать на жизнь, и она всеми силами старается создать полноценную семью. Дакота уверена, что с Владом Соколовским они смогут дать дочери все необходимое, несмотря на развод.
Певица бурно отреагировала на слова телеведущей
Артистка переживает утрату
Киевскую пианистку сняли под иконами
Кончина актрисы глубоко символична
Популярные темы форума
Я не ожидала,что Гордон женат на таджичке,ахаха
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Хочет сумку за 200 тысяч
Зеленский стал президентом Украины!
Мужья -тираны
Люблю зрелых
Пасс
дочь строит глазки моему мужу
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Почему осуждают?
О размере, ... нравится девушкам
Не предложил выплатить мою ипотеку
Ищу девушку
Вопрос админу
Где найти достойную женщину?
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
бедный муж
СССР разделили,даже нас не спросили!
Содержанка это кто?
Юбка или джинсы?
Собачники афигели
Когда замуж?
Выйти замуж,это противно.
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Фильмы ужасов.
гиперактивные дети,что это?
Как часто ранние браки распадаются?
девушки кто жил с новым олегархом,ну и как там?
Ау! Астроведы! Откликнитесь! Где вы?
у вас бывает ,сидишь на работе,и чувствуешь,что плохая энергия,и голова болит ,давление поднимается,душа внутри выскакивает,аж <цензура> тошноты