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Рита Дакота решилась на серьезный шаг из-за рыдающей дочери

Рита Дакота. Фото: instagram.com/ritadakota
После расставания с Владом Соколовским Рита Дакота одна растит полуторагодовалую дочь Мию. Певица рассказала, как ей удается совмещать карьеру и воспитание наследницы. 
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Певица призналась в своем Instagram, что плачет каждый раз, когда уезжает от Мии в туры. Сердце матери разрывается в такие моменты.

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По словам Дакоты, малышка тоже тяжело переносит отсутствие мамы и начинает рыдать, если няня или бабушка не успевают отвлечь ее. Рита решила, что не будет брать больше пяти концертов в месяц и покидать дом дольше, чем на три дня.

При этом певица поведала, что ей крайне тяжело даются такие компромиссы. "Когда в интервью меня спрашивают "расскажите, как найти баланс между успешной карьерой и радостью материнства, Вы нас так вдохновляете!", мне хочется просто прокрутить запись одной из таких сцен под фейспалм. Вдохновитель года…" – написала она в Сети.

Ранее экс-супруга Влада Соколовского призналась, что ей приходится отказываться почти от всех предложений. Певице не хватает времени на сон. Рита Дакота похвалила всех матерей-одиночек, ведь она знает, что совмещать карьеру и материнство – невероятный труд.

Рита Дакота часто летает на концерты одним днем. Ночью выступает, а утром возвращается к дочери. После развода певице приходится самой зарабатывать на жизнь, и она всеми силами старается создать полноценную семью. Дакота уверена, что с Владом Соколовским они смогут дать дочери все необходимое, несмотря на развод.

26 апреля 2019, 21:21
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Как две капли воды: новая девушка Соколовского оказалась копией Дакоты

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