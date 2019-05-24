Модель шокировала надетым "задом наперед" купальником
Слитный купальный костюм без бретелек украшен броским принтом из апельсинов и зебры. У девушки, которая демонстрирует модель на сайте британского ретейлера Topshop, прорези для ног заканчиваются на уровне груди. Изготовил это чудо модного дизайна лондонский бренд Jaded London, пишет британская The Sun.
Клиенты Topshop не могли разобраться в деталях купального костюма. "Мне кажется, она надела его задом наперед", – заметила одна из потенциальных покупательниц. "Ты в нем ничего не сможешь есть. Даже дышать", - комментируют оригинальный дизайн костюма пользователи соцсетей. Стоит это чудо 40 фунтов стерлингов – примерно 3,5 тысячи рублей.
What the everlasting fuck is this? pic.twitter.com/SoD7w5zPZV— Eleanor Turney (@eleanorturney) 21 мая 2019 г.
Возможно, это еще один пример того, на какие ухищрения идут женщины, чтобы казаться стройнее. Недавно обнаружился еще один способ. Чтобы талия казалась тоньше, знаменитости стали выбирать купальные костюмы с поясом. Тренд уже подхватили многие известные модели.
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