Модель шокировала надетым "задом наперед" купальником

Слитный купальный костюм без бретелек украшен броским принтом из апельсинов и зебры. У девушки, которая демонстрирует модель на сайте британского ретейлера Topshop, прорези для ног заканчиваются на уровне груди. Изготовил это чудо модного дизайна лондонский бренд Jaded London, пишет британская The Sun.

Клиенты Topshop не могли разобраться в деталях купального костюма. "Мне кажется, она надела его задом наперед", – заметила одна из потенциальных покупательниц. "Ты в нем ничего не сможешь есть. Даже дышать", - комментируют оригинальный дизайн костюма пользователи соцсетей. Стоит это чудо 40 фунтов стерлингов – примерно 3,5 тысячи рублей.

What the everlasting fuck is this? pic.twitter.com/SoD7w5zPZV