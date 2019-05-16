Ольга Серябкина показала прелести после грязного скандала
Артистка постоянно радует поклонников пикантными снимками. В Instagram-аккаунте знаменитости множество откровенных фото в купальнике и нижнем белье. Последний опубликованный пост Ольги Серябкиной не стал исключением.
Знаменитость позирует под сводом пещеры, из корой открывается роскошный вид на море. Ольга облачена в слитный купальник, который не оставляет простора для воображения. Разрезы ее наряда по бокам открывают взору любопытных глаз часть ее груди.
Серябкина предложила подписчикам на выбор несколько разных ракурсов. Звезда попросила интернет-обывателей выбрать самый удачный.
Отметим, что пользователи Сети по-разному отреагировали на пост Ольги Серябкиной. Поборники морали критиковали артистку за нарочитую сексуальность, а вот преданные поклонники не уставали восхищаться ее красотой.
"Ты певица или порноактриса, нечем людей удивить уже (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Шикарную девушку с какого ракурса не снимай, прекрасно получится))) все фото просто супер😍", "Нафига вы такие фотки делаете? Порнозвезды что ли", "олигархи слепые не видят тебя. такую пропускают", – писали пользователи Сети.
Отметим, что не так давно Ольга Серябкина оказалась в списке эскортниц, который был опубликован в популярном Telegram-канале. Информация быстро распространилась в Интернете. Разгорелся настоящий скандал. Артистке даже пришлось обращаться к адвокату, она собиралась подавать в суд на клеветников.
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