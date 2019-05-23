Алена Водонаева прицепилась к дочери Леры Кудрявцевой

В августе прошлого года Лера Кудрявцева стала мамой второй раз. На свет появилась девочка Мария. На днях телезвезда выложила фото с малышкой в свой Instagram.
Трогательное фото вызвало бурю эмоций у коллег телезвезды. Снимок оценили Инна Маликова, Денис Клявер и Александр Ревва. Ведущая новостей на федеральном канале Екатерина Андреева написала: "Хорошки!" Не смогла пройти мимо и Алена Водонаева.
Стоит отметить, что лицо ребенка на фотографиях Лера упорно закрывает. Подписчица предположила, что вряд ли это связано со страхом сглаза. Скорее ведущая не хочет читать едкие комментарии злоязычников, которым только повод дай обидеть.
"Булочка сладкая сидит", – прокомментировала экс-участница "Дома-2".
Напомним, Игорь и Лера в браке с 2013 года. У супругов разница в возрасте 16 лет, более того, муж всего на три года старше сына благоверной – Жана. Тем не менее они действительно без ума друг от друга и счастливы в браке.
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