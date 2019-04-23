"Всю жизнь буду благодарить": Дакота публично обласкала мужа-изменщика

Певица поразила поклонников своим умением прощать обиды. Рита Дакота опубликовала в своем Instagram душевный пост.

Послание исполнительница посвятила своей дочке Мие. "Сегодня моей главной в жизни любви полтора года. С днем рождения, моя вселенная! Я так сильно люблю тебя и так сильно благодарю за то, что выбрала мамой именно меня", – обратилась Рита Дакота к малышке.

Затем артистка адресовала ласковые слова бывшему мужу, с которым рассталась из-за его измен, певцу Владу Соколовскому. "Спасибо тебе @vs20 за то, что наша Мия именно такая, какая она есть, за то, что вопреки всему, это был идеальный тандем для создания идеального маленького человечка, и я всю жизнь буду благодарить тебя за это счастье быть мамой Мии. Моя главная победа, моя главная музыка, мой главный стимул", – написала Рита Дакота.

Поклонники пришли в восторг от поста звезды. "Как девушка может тонко и красиво указать бывшему на то, что он потерял!", "Я тобой восхищаюсь. Сильная, мудрая, нежная, красивая!", "Сильно. Мудро. Вашей доченьке невероятно повезло", "Величие императора в умении прощать и любить! Вы большая умничка, Рита!", – высказались пользователи соцсети.

Ранее Влад Соколовский выразил надежду, что спустя время они с Ритой Дакотой смогут быть друзьями. "Думаю, в будущем все будет проще, но стараюсь не питать пустых иллюзий", – признался в откровенном интервью певец.