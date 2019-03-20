Влюблена в девушку: Дакота сделала шокирующее заявление после развода

Певица опубликовала на своей странице в Instagram провокационное фото, на котором целуется с дизайнером Айзой Анохиной. Рита Дакота огорошила пользователей соцсети не только снимком, но и признанием.

Фолловеры раскритиковали снимок, обвинив артистку в приверженности к однополой любви. Некоторые отметили, что Рита Дакота плохо влияет на молодежь.

"Развращаешь ты общество, Рита. И самое поганое – незаметно. Жаль, что общее былое представление о тебе смазывается, и ты превращаешься в самую обыкновенную богатую и знаменитую пустышку", – подчеркнул один из пользователей соцсети.

Певицу возмутила реакция поклонников на то, что она поцеловала подругу в губы. Рита Дакота резко ответила хейтерам, которые оставили негативные комментарии об однополых отношениях. При этом звезда призналась, что в когда-то была влюблена в девушку.

"Я, например, в 19 лет была влюблена в девушку безответно, писала ей стихи даже. В личность была влюблена, в душу ее. Такой был период моего становления и взросления, ничего постыдного в этом не вижу", – сообщила Рита Дакота. Она предположила, что реакция подписчиков – отголоски постсоветского воспитания.

Певице стало обидно за представителей ЛГБТ, которые на нее подписаны. Рита Дакота уверена: любить кого-то не может быть стыдно. Она подчеркнула, что является сторонницей традиционных отношений, но не понимает негатива по поводу однополых связей, если только это не пропаганда.