Дакота призналась в пластической операции

На своей странице в Instagram певица Рита Дакота сделала громкое признание. Оказывается, прийти в форму после родов ей помогли не упорные тренировки, правильно выстроенная диета и услуги профессионального массажиста, а банальная пластическая операция – липосакция.

О том, что в погоде за идеальными пропорциями тела Рита Дакота решилась на липосакцию, уже ходили в Сети какое-то время. Наконец сама певица решилась расставить все точки над "i".

"Недавно я сделала липосакцию", – с места в карьер начала Дакота. "Убрала то, что не могла убрать после родов, гормонального сбоя и стрессового отека ни спортом, ни питанием, ни апараткой, ни липолитиками, ни массажами", – добавила она.

При этом, подчеркнула Рита Дакота, она не стала вставлять себе импланты ни в грудь, ни в попу. Ее целью было исправить произошедшие с ее телом изменения, которые она так и не смогла принять и которые были причиной ее комплексов.

"Я адепт искренности со своей аудиторией, адепт бабской солидарности, поэтому дала себе слово рассказать о своем опыте, как только придет правильное время", – заметила Рита Дакота. Она подчеркнула, что несмотря на то, что пластическая операция проходила не публично, как это порой делают некоторые звезды, обманывать свою аудиторию и делать вид, что идеального тела она достигла с помощью упорных тренировок и "авторской методики" певица не собиралась.

"Просто всем нам, женщинам (особенно молодым мамочкам) важно любить и принимать себя. Кому-то достаточно для этого похудеть, кому-то поработать с психологом, кому-то – влюбиться. Я желаю вам лишь этой самой гармонии и баланса, а какими путями вы достигните этого – ваше личное дело", – подчеркнула Рита Дакота.