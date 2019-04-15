Дакота резко ответила на слухи о связи с женатым
В Stories своего Instagram певица опубликовала короткое видеообращение. Рита Дакота опровергла грязные слухи.
"Это просто ржака. Мне сегодня позвонили все. Так выложишь фотографию с мероприятия со своими друзьями, проснешься любовницей Эмина, бабой, которая на самом деле родила Мию от Деревянко. Я не знаю, что сказать, мне печально", – отметила артистка.
Напомним, на днях вокалистка опубликовала снимок, на котором запечатлена в окружении друзей: продюсера Эмина Агаларова, общественника Никиты Лушникова и актера Павла Деревянко. Ниже артистка написала, что Эмин и Никита "перевернули с ног на голову" ее жизнь, "ворвавшись в нее практически одновременно". Также она отметила, что рядом с такими мужчинами она чувствует себя защищенной на 100%.
После появления этого поста в Сети написали, что счастливо женатый Агаларов выступает не только как продюсер Дакоты: якобы между ними развиваться бурный роман. После того, как эти домыслы попали в прессу, артистке пришлось давать опровержение.
Напомним, еще недавно Рита Дакота была женой певца Влада Соколовского. Вместе они воспитывали дочь Мию, которая родилась осенью 2017 года. Однако в середине 2018 артистка заявила о разводе. Рита Дакота обвинила мужа в изменах.
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