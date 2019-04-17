Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 апреля 2019 года
"Я не аферистка!": Цымбалюк-Романовская жестко ответила на дерзкие обвинения в мошенничествеВиталина Цымбалюк-Романовская у многих вызывает негативную реакцию. Обыватели считают, что киевская пианистка нагло обобрала народного артиста России, а теперь еще и смеется над ним. А что думает об этом бывшая жена Армена Джигарханяна? Корреспондент "Дни.ру" задал ей предельно жесткие вопросы. Ответы оказались под стать.
"Я и раньше слышала, что закон о защите чести и достоинства у нас не работает. Убедилась в этом лично. Видимо, кто-то считает, что наши граждане не заслуживают этого. Но если мы сами не ценим себя, кто же будет ценить и уважать нас?!", – заявила бывшая Джигарханяна."Я и раньше слышала, что закон о защите чести и достоинства у нас не работает. Убедилась в этом лично. Видимо, кто-то считает, что наши граждане не заслуживают этого. Но если мы сами не ценим себя, кто же будет ценить и уважать нас?!", – заявила бывшая Джигарханяна.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 апреля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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