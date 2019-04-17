Как семья готовится к 40 дням со дня смерти Началовой
40 дней после смерти считаются наиболее тяжелыми для души человека. В православной традиции этот день является почти таким же скорбным, так и сам день смерти. Все это время душа оставалась в неведении, какая судьба ей уготована – рай или ад. Ей суждено было пройти немало испытаний и отчитаться за прожитую жизнь. Именно с этим связана традиция сорокоуста – ежедневного поминовения умершего за Божественной Литургией для облегчения загробных страданий новопреставленного.
На 40 день совершается особое поминовение усопшего – родные и близкие просят Всевышнего простить ушедшему все согрешения и даровать ему рай. Это время, в которое сами близкие должны примириться с разлукой и вручить судьбу усопшего в руки Божии.
Нередко встречаются случаи, что матери похоронившие своих единственных детей, весь оставшейся жизненный срок носят траур. Но как поведут себя родители Началовой? Пока им явно не до этих забот – надо оформить опекунство над внучкой, разобраться с документами, наследством и долгами Юлии.
На 40 дней все, конечно, соберутся на кладбище, посетят службу в храме, закажут молебен за упокой души, устроят поминальный обед. А потом начнут думать и про эскиз памятника любимой дочери и маме – планируется, что его установят к первой годовщине.
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. А 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище. Место на престижном погосте стоит больше миллиона, но по просьбе депутата Оксаны Пушкиной, написавшей в правительство Москвы, траурный зал и участок для певицы выделили безвозмездно.
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