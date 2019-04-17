Подавшая на развод Винокур заявила о втором ребенке

Дочь прославленного юмориста Владимира Винокура стала звездной гостьей шоу "Мать года". Артистка балета рассказала о непростом характере сына и о втором ребенке.

В 2015 году Анастасия Винокур и ее супруг Григорий Матвеевичев стали родителями. У пары родился сын Федор. Вскоре после появления на свет наследника Анастасия вернулась к работе. Артистка балета регулярно ездила в театр, где репетировала и тренировалась, при этом успевая заниматься воспитанием наследника. До двух лет она кормила сына грудью, и няни у них не было.

Винокур призналась, что мечтает о втором ребенке. "Нельзя предсказать, но хочу родить девочку для полного комплекта", – заявила дочь прославленного юмориста. Анастасия оговорилась, что это произойдет нескоро. Она пояснила: "Мы не пробовали и не пытались. Я долго кормила грудью, у нас был совместный сон, поэтому морально я не готова ко второму. Тем более у Федора очень сложный характер, и я не представляю, что сверху будет еще один".

Анастасия часто спорит с наследником, что нередко заканчивается его истериками. Вот одна из историй. Федор долго не мог отучиться от соски. Какие только меры Анастасия ни принимала, чтобы отвлечь ребенка, но все было бесполезно. "Последней каплей стал праздник его крестного – Тимати. Когда Тимур увидел, что Федор все еще ходит с соской, он меня пристыдил. Я придумала какую-то легенду исчезновения соски, и после нескольких истерик мы о ней забыли", – рассказала Винокур.

Дочь юмориста не готова сейчас рожать еще и потому, что боится выпасть из жизни театра. По словам Анастасии, век балерины и так недолог, а ей хочется потанцевать. Впрочем, есть альтернативная версия: появилась информация о том, что Винокур подала на развод, и в Пресненском суде Москвы эти данные подтвердили. Однако в интервью Анастасия Винокур ничего не сказала о расставании с мужем – наоборот, поблагодарила за помощь в воспитании малыша и отметила, что он уделяет сыну достаточно внимания.