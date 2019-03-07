Звезда российских сериалов лишилась жилья из-за долгов

Заем в микрофинансовой организации лишил жилья звезду российских сериалов. Известный актер Сергей Фролов с женой и детьми оказались на улице. Приставы не позволили им даже забрать ценные вещи и документы.

Кредит на ремонт в 600 тысяч рублей под 28% годовых и залог недвижимости взяла в микрофинансовой организации мать звезды российских сериалов. Погасить его женщина не смогла, и в 2017 году квартиру выставили на торги.

6 марта неизвестные ворвались в жилье, предварительно вырезав замки, после чего судебные приставы провели опись имущества. Актер обратился в полицию, однако там не смогли помочь.

По словам Сергея Фролова, новый собственник ударил его жену, когда та попыталась забрать ценные вещи. Семья звезды российских сериалов оказалась на лестничной площадке перед закрытой дверью, сообщает "Москва 24".

По словам директора актера Натальи Грановской, во время захвата квартиры так называемый судебный пристав избил ребенка Фролова. Досталось и самой Наталье. "Голова страшно болит, рука опухла", – написала директор, добавив, что приставы сбежали с места происшествия.

Актер известен по ролям в фильмах "Шпион", "Саранча", "Везучий случай", "Ландыш серебристый – 2". Он играл в сериалах "Грозовые ворота" и "Пепел", напоминает "ТВ Центр".



Видеообращение звезды российских сериалов появилось в Facebook, на странице друга Фролова. Актер подчеркнул, что в деле нет оригиналов документов о проведении аукциона, поэтому его можно назвать фиктивным.

По словам звезды сериалов, мошенники таким способом лишили жилья более десятка человек. С такими же, как он, потерпевшими Фролов встретился в суде, куда ему пришлось обратиться.