Актер из "Интернов" получил страшное ранение
Звезда российских сериалов обратилась за помощью в одну из столичных поликлиник 17 февраля в 21:35 мск. Митюрич поделился подробностями случившегося, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Актер рассказал, что пиротехники не рассчитали заряд и расстояние выстрела из помпового ружья. Случилось страшное: 52-летний Митюрич получил термические ожоги правого плеча и туловища. Стражи порядка проводят проверку обстоятельств инцидента.
Дмитрий Митюрич снялся более чем в 20 фильмах и сериалах, среди них – "Самый лучший фильм" (2007), "Интерны" (2010-2016) и "Дочки-матери" (2007). Наибольшую известность ему принесла роль в "Интернах".
Ранее имя актера мелькало в светской хронике по поводу его экс-возлюбленной, певицы Натальи Штурм. Летом 2018 года Дмитрий Митюрич решил выложить на всеобщее обозрение откровенное видео с исполнительницей. Мужчина говорил, что певица преследовала его и присылала кадры из душа, на которых занимается непотребством. Митюрич даже был намерен подать на Штурм в суд за сексуальные домогательства.
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