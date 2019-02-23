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Вымотанная звезда сериала "Ольга" попросилась с Филиппин домой

Яна Троянова и Василий Сигарев. Фото: www.globallookpress.com
Яна Троянова хочет домой. Звезда сериала "Ольга", участвующая в съемках проекта "Последний герой" на Филиппинах, вымотана до предела.
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Троянова провела на островах почти месяц. Актриса, сыгравшая главную роль в популярном сериале "Ольга", устала.

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"Как же я устала и хочу домой. Проект вымотал меня. А съемки продолжаются", – подписала телеведущая свою фотографию в Instagram.

Сниматься в райском уголке действительно оказалось нелегко. Так, чтобы добраться из отеля на остров, каждое утро ведущая плывет на лодке. Троянову сопровождает любимая собака Эми – это хоть как-то скрашивает ей трудный актерский быт.

Подписчики стараются поддержать звезду сериала "Ольга". "Яночка, держитесь! Вы сильная!", "Пусть Вас поддержит мысль о том, что мы ждем проект с интересом и нетерпением", "Мысленно с вами!", "Значит получится очень честный и живой проект. Это большое дело", - пишут поклонники (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Встречать свой 46-й день рождения Трояновой тоже пришлось на острове. Звезде сериала "Ольга" преподнесли оригинальный торт, который специально приготовили филиппинские повара. Поздравил Яну и супруг – режиссер Василий Сигарев - который также сопровождает любимую на съемках. Само шоу "Последний герой" телезрители увидят весной на телеканале ТВ-3. Проект стартует 2 марта, так что мучиться ведущей осталось немного.

Широкую известность у российских зрителей Яна Троянова приобрела благодаря сериалу "Ольга". Яна сыграла главную героиню, обремененную бесчисленными заботами о непутевых родственниках. Ранее звезда сериала "Ольга" получила награду на "Кинотавре". Приз ей вручили  за лучшую женскую роль в фильме "Волчок".

Автор: Андрей Евлампиев23 февраля 2019, 16:33

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