Звезда "Игры престолов" призналась в дерзкой краже

Известная британская актриса Эмилия Кларк рассказала, что в прошлом попыталась украсть реквизит со съемок. Откровенное заявление звезда сериала "Игра престолов" сделала во время недавнего интервью.

Артистка отметила, что считает себя порядочным человеком. Тем не менее она призналась, что однажды попыталась похитить огромную металлическую конструкцию со съемочной площадки и поместить в свою машину, но у нее ничего не получилось.

"Я прятала вещи под парик или клала их в сумку. Как оказалось, с троном не все так просто. Я толкала его, пыталась засунуть в машину. Но он не поместился, и что тут поделаешь?" – передает слова Эмилии Кларк издание E! Online.

Актриса также сообщила, что финальный сезон "Игры престолов", который выйдет на широкие экраны 14 апреля, "шокирует зрителей". "Это будет нечто грандиозное. Нам понадобилось очень много времени, чтобы его снять, и вы скоро поймете почему. Я думаю, что в последнем сезоне будут эпизоды, которые шокируют поклонников шоу", – поделилась она.

Ранее ее коллега Кит Хэрингтон заявил, что восьмой сезон стал самым тяжелым для актеров. Исполнитель роли Джона Сноу рассказал, что участники съемок "были очень уставшими". Многие люди имели проблемы со сном. "Последний сезон сломал всех нас. Я помню, как каждый ходил по площадке и говорил: "С меня хватит. Мне очень нравится этот проект. Работа в этом сериале стала лучшим моментом в моей жизни. Однажды я буду очень скучать по съемкам, но не сейчас. Я устал", – вспомнил он.