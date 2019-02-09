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Второй отец принца Гарри породнится с Меган Маркл

Принца Гарри и Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Герцог Сассекский подбирает кандидатур на роль крестного для своего первенца. Пока его выбор остановился, на 52-летнем друге семьи Марке Дайере. Бывший гвардеец очень близок принцу, он вытащил Гарри из многих передряг. Более того, ходят слухи, что экс-военный является биологическим отцом супруга Меган Маркл.
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После смерти принцессы Дианы Гарри был предоставлен сам себе. Принц Чарльз не интересовался младшим сыном, не занимался его воспитанием. На счастье будущего герцога Сассекского, его крестный Марк Дайер не забыл клятву, данную перед Господом.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Внук британской королевы всегда обращался за помощью к другу семьи. Именно Марк был рядом с Гарри, когда у того появились проблемы с наркотиками. Молодой принц курил травку, пока Дайер не вмешался.

Учитывая все вышесказанное, решение сделать бывшего гвардейца крестным своего первенца кажется обоснованным и продуманным. Скорее всего, таким образом герцог Сассекский хочет отблагодарить Дайера за годы дружбы.

Меж тем, английская пресса полагает, что Марк считает Гарри своим отпрыском, иначе с чего бы ему так заботится о чужом ребенке. Ходят слухи, что именно он является отцом принца. Многие отмечают, что сын принцессы Дианы точная копия Дайера.

Марк Дайер, Принц Гарри. Кадр youtube.com

Отметим, что у членов королевской семьи принято иметь несколько крестных матерей и отцов. К примеру, Меган Маркл собирается породниться не только с Марком Дайером, она планирует позвать Серену Уильямс, а также Джорджа и Амаль Клуни, пишет Radar Online.

Автор: Руслана Алексеева9 февраля 2019, 01:04
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Как Меган Маркл изменила принца Гарри

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