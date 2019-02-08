Маркл впервые появилась на публике после эмоционального срыва
На мероприятии чествуют бывших военнослужащих, добившихся, несмотря на болезни и травмы, больших успехов на спортивных соревнованиях. Герцог и герцогиня побывали на этой церемонии во второй раз.
Меган Маркл надела белую блузку и длинную черную юбку от Givenchy, дополнив образ туфлями на высоких каблуках и клатчем. Принц Гарри предпочел белую рубашку, серый костюм и темно-синий галстук. Супруги улыбались в объективы камер и дружелюбно беседовали с гостями.
Бывшая актриса выступила с небольшой речью, во время которой поделилась своими мыслями об этом событии. "Я так рада, что вновь вернулась сюда! В прошлом году я была здесь в первый раз, и тогда это был очень важный вечер. Перед встречей мы с Гарри побеседовали со всеми номинантами и пришли в восхищение от их мужества. Спасибо вам за то, что вдохновляете так много людей!" – цитирует Маркл Daily Mail.
Ранее близкие друзья герцогини сообщили, что та переживает непростой период из-за конфликта с отцом и негативных комментариев в соцсетях. Они рассказали изданию People, что Меган Маркл была настолько огорчена поведением отца, что отправила ему письмо с просьбой прекратить обсуждать ее жизнь с прессой.
"Мы беспокоимся, что эти переживания могут сделать с ней и будущим ребенком. Беременные женщины не должны страдать от таких эмоциональных травм. Нужно оставить ее в покое", – отметил один из друзей Меган. "Мы хотим выступить против травли, которую наблюдаем. Она вынуждена переносить ложь и оскорбления", – поддержал его другой.
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