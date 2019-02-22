Корчевникова перекосило из-за гнусного предательства

Известный певец Александр Маршал откровенно поведал Борису Корчевникову о подлом поступке любимой женщины. Артист оставил родину, чтобы заработать денег для избранницы, однако девушка ушла к другому. Признание певца впечатлило телеведущего.

Александр Маршал рассказал о личной жизни. В первый раз вокалист женился фиктивно. Начинающему артисту нужна была прописка.

"Тогда нельзя было просто так жить в Крыму, одна девушка предложила пожениться фиктивно, чтобы мне дали прописку. Ну, поженились, а жить начали эффективно, как-то так получилось", – поведала знаменитость в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

Чуть позже артист забрал жену в Москву. Однако столичная жизнь не пошла на пользу их браку. Маршал развелся.

Александр какое-то время жил и работал в США. В Америку ему удалось перевезти новую возлюбленную Наталью. Артист и его избранница жили гражданским браком. На чужбине девушка Маршала забеременела. Ей пришлось вернуться в Россию, чтобы родить звезде дочь Полину.

"Я был там, а они – здесь. Наталья нашла себе другого человека, так что у нас не получилось. Узнал об этом от добрых людей. Это потом она переехала с дочкой в США, когда мы уже расстались. С дочкой я общаюсь хорошо", – вспоминает певец.

Маршал признается, что гнусное предательство любимой для него стало большим ударом. Только спустя много лет он смог спокойно говорить об этом. Бориса Корчевникова буквально перекосило от поступка девушки. Телеведущий сочувственно подбодрил певца.

После в его жизни появилась другая Наталья. С новой возлюбленной знаменитость познакомилась на родине. Влюбленным пришлось расстаться, так как певцу необходимо было вернуться в США. Однако через некоторое время они вновь встретились.

"Потом я забрал ее в Америку, там у нас родился сын Артем. Я был рядом с ней, потому что она плохо знала английский, Наташа не могла родить 16 часов", – добавил Александр. По словам Маршала, из-за постоянных гастролей он не видел, как рос мальчик.

Год назад исполнитель представил общественности новую зазнобу. Ею стала на тот момент 24-летняя Карина Нугаева. Первое время влюбленные скрывали свои отношения, боялись негативной реакции. К слову, бывшие жены восприняли весть о романе спокойно. Артист признается, что со всеми своими бывшими женщинами он расстался на дружеской ноте.