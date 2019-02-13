Маршал погнал несогласного с Путиным Дудя за границу
Юрий Дудь не является сторонником президента России Владимира Путина. Журналист признался в этом во время интервью, которое взял у 61-летнего Александра Маршала. Блогер напомнил, что певец поддерживает российского лидера, в том числе участием в концертах на Красной площади.
"Ну я не понимаю, а кто не его сторонник? Вы - нет?" – спросил Маршал. Дудь отрицательно помотал головой, и артист посоветовал ему не мучиться. "Уезжайте в другую страну, живите там", – сказал Маршал.
Тогда Дудь задал уточняющий вопрос: считает ли певец, что в России должны жить только люди, согласные с властью. Журналист напомнил гостю, что президент фактически является наемным работником гражданина страны и несогласие с ним не является поводом к отъезду.
В России, если кому-то что-то не нравится, можно выйти на улицу с требованиями, пояснил Маршал. Однако если российская действительность доставляет такие мучения – не лучше ли переехать в другую страну?
Видео беседы с композитором опубликовано на YouTube-канале "вДудь". Это эпизод документального фильма о первом рок-фестивале в СССР, в котором участвовал Александр Маршал. Музыкант входил в составы групп "Аракс", "Пилигримы", "Цветы" и "Парк Горького". Позже Маршал сделал сольную карьеру.
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