Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 февраля 2019 года
Поп строго запретил Дюжеву курить и сношаться
Сегодня в нашей светской по конституции стране православие наделено особыми права и полномочиями. Стало модным ходить в храмы, целовать иконы, поститься. Дмитрий Дюжев, который на экране часто играет убийц и прочих преступников, вне съемочной площадки очень воцерковлен.
"Еще когда я учился в школе, я стал верующим, – уверяет Дмитрий Дюжев. – Потом переехал в Москву, снимал комнату в 3-трехкомнатной квартире и ходил храм по соседству. Там встретил отца Андрея, который стал моим духовником. И мы начали долгий путь взращивания в человеке православного зерна..."
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Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 февраля 2019 года, в разделе и специальных сюжетах.
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